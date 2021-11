Antisemitische Straftaten in Niedersachsen nehmen zu

Hannover. Die Zahl der antisemitischen Straftaten in Niedersachsen steigt an. In den ersten drei Quartalen dieses Jahres waren es bereits 194, 2020 nur 179.

Die Zahl antisemitischer Straftaten ist in Niedersachsen in den ersten neun Monaten dieses Jahres wieder stark angestiegen. Nach Auskunft des Justizministeriums in Hannover wurden in den ersten drei Quartalen 194 Ermittlungsverfahren registriert - im kompletten Jahr 2020 waren es 179. Im Jahr 2019 gab es insgesamt 225 Ermittlungsverfahren.

„Die jetzt vorliegenden Zahlen geben Anlass zu großer Sorge“, sagte der Landesbeauftragte gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Franz Rainer Enste. Zudem hätten eindeutig antisemitische Posts in sozialen Netzwerken inzwischen eine bemerkenswerte Größenordnung erreicht.



Neuer Strafbestand: verhetzende Beleidigung

Notwendig sei es, Präventionsmaßnahmen zu verstärken und die erinnerungskulturelle Arbeit neu zu orientieren. Auch der kürzlich eingeführte Straftatbestand der verhetzenden Beleidigung müsse Wirkung zeigen.

Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza (CDU) sagte dazu, der neu eingeführte Straftatbestand habe eine Strafbarkeitslücke geschlossen. „Nun können auch Taten geahndet werden, die abseits der breiten Öffentlichkeit mit dem Ziel begangen werden, antisemitisches Gedankengut zu streuen.“

Amadeu Antonio Stiftung veranstaltet Erinnerungswochen zum 9. November 1938

Besonders wichtig sei auch die Fortbildung von Richterinnen und Richtern sowie der Staatsanwältinnen und Staatsanwälte.

Am 9. November 1938 gingen in Deutschland die Synagogen in Flammen auf und jüdische Geschäfte wurden zerstört und geplündert. Aus diesem Anlass gibt es deutschlandweit Erinnerungsaktionswochen der Amadeu Antonio Stiftung.

