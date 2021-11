Falsches Zugticket überführt entflohenen Gefangenen

Göttingen. Die Bundespolizei hat in einem ICE von Göttingen nach Hannover einen entwichenen Strafgefangenen verhaftet.

Ein falsches Zugticket wurde für einen entwichenen Strafgefangenem in einem ICE zwischen Göttingen und Hannover zum Verhängnis.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, war der 21-jährige Mann aufgefallen, weil er mit einem Niedersachsen-Ticket einen ICE nutzte. Da das Ticket für diesen Zug nicht gültig war, informierte das Zugpersonal eine im Zug anwesende Streife der Bundespolizei aus Göttingen.

Eine Kontrolle ergab, dass der Mann aktuell eine Haftstrafe im offenen Vollzug wegen Diebstahls absitzt und den offenen Vollzug wohl zu wörtlich genommen hatte. Denn am Dienstag war er einfach nicht in die Vollzugsanstalt zurückgekehrt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bundespolizei Göttingen verhaftet entwichenen Strafgefangenen in ICE

Die Beamten verhafteten den Mann im Zug und brachten ihn nach Ankunft in Hannover zunächst in die Wache der dortigen Bundespolizei. Von hier ging es im Anschluss auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt.

Wegen des falschen Tickets im Zug erwartet den Mann zusätzlich ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs.

pol

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de