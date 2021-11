7-Milliarden-Plus: Niedersachsen erwartet höhere Steuereinnahmen

Trotz anhaltender Corona-Krise kann Niedersachsen in den kommenden Jahren mit deutlich mehr Steuereinnahmen rechnen.

Niedersachsen erwartet deutlich höhere Steuereinnahmen in den kommenden Jahren als bisher prognostiziert. Nach der aktuellen Steuerschätzung wird das Land von 2021 bis 2025 rund 7,1 Milliarden Euro mehr einnehmen als noch im Mai veranschlagt, wie Finanzminister Reinhold Hilbers am Montag in Hannover sagte.

Er sei froh über die Schätzergebnisse, sie seien aber „kein Anlass zur Euphorie“, betonte der CDU-Politiker. Das Ergebnis eröffne geringe Handlungsspielräume und Möglichkeiten für Ausgabensteigerungen. Die Prognose sei aber in hohem Maße ungewiss und mit „einigen Risiken“ verbunden, sagte er mit Blick auf steigende Corona-Infektionszahlen. Erfreulich sei, dass bislang eingeplante konjunkturelle Nettokreditaufnahmen nicht benötigt würden, erklärte Hilbers.

dpa

