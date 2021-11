Polizei sucht schwarzen Audi mit gestohlenen Kennzeichen

Seesen. Wieder haben Diebe einen Geldautomaten an der Harz-Raststätte der A7 aufgebrochen, diesmal auf der Ostseite.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen haben unbekannte Täter an der Rastanlage Harz an der A7 einen Geldautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, suchten die Täter am Donnerstag gegen 3.50 Uhr diesmal die Raststätte „Harz Ost“ bei Seesen heim.

Sie öffneten den dortigen Automaten im Eingangsbereich auf gleiche Art wie bei der Tat Dienstagfrüh an der westlichen Rastanlage: mit brachialer Gewalt und einem Auto als Hilfsmittel.

Geldautomaten mit Auto brachial geöffnet – wer hat diesen Audi gesehen?

Die Diebe flüchteten erneut mit einem schwarzen Audi A4 Kombi, wieder mit den gestohlenen Kennzeichen NOM - KX 330, diesmal aber in Richtung Hannover, so die Polizei.

Eine Fahndung blieb ergebnislos. Die Kripo Goslar bittet um Hinweise unter 05321/3390.

pol/mh

