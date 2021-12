Unbekannte stehlen Beglaubigungsstempel aus Corona-Testzentrum

Unbekannte haben im Harz einen Beglaubigungsstempel aus einem Corona-Testzentrum gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, schnitten die Täter zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen die Zeltwand auf der Rückseite der Einrichtung in Wernigerode auf und verschafften sich so Zugang. So stahlen sie nach derzeitigem Kenntnisstand einen Stempel, durch den die Corona-Tests amtlich beglaubigt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de