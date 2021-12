Finanzminister: Haushaltsnotlage nicht mehr gegeben

Reinhold Hilbers (rechts unten, CDU), Finanzminister in Niedersachsen, steht im niedersächsischen Landtag vor Ministerpräsident Stephan Weil (links, SPD) und Bernd Althusmann (CDU), dem Wirtschaftsminister. Der Landtag startete am Dienstag in die Beratungen über den Haushalt.