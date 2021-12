Das Goldene Herz: Ein Ort der Begegnung für Braunschweiger

Sozialpädagogin Anna Schlickwei kümmert sich um die Betreuung der Kinder – während die Mütter der Kinder nebenan am Sprachkurs teilnehmen.

Das Goldene Herz Ein Ort der Begegnung für Menschen in Braunschweig

Das Mütterzentrum/Mehrgenerationenhaus in der Hugo-Luther-Straße ist ein Alleskönner. In erster Linie ist es ein Ort der Begegnung für die Menschen im Quartier. Hier kann man im Café frühstücken oder Mittag essen, nebenan preiswerte Kleidung im Secondhand-Laden erstehen, am Bauchtanz-Kurs oder Spielkreis teilnehmen – oder einfach mit anderen schnacken.

Kontakte und Freundschaften entstehen

„Wir bringen Menschen zusammen, auch interkulturell. So werden Barrieren und Vorurteile abgebaut. Es ist schön, daran mitwirken zu können und zu sehen, wie neue Kontakte und Freundschaften entstehen, sagt Geschäftsführerin Nadine Stafe.

1987 wurde das Mütterzentrum gegründet: Damals war es üblich, dass Mütter nach der Geburt ihrer Kinder daheim blieben und sich um den Nachwuchs kümmern. „Damit sie nicht ganz allein zu Hause mit dieser völlig neuen Aufgabe klarkommen mussten, wurde das Mütterzentrum gegründet“, erklärt Rita Dippel, die Familien unter anderem mit der Vermittlung von Wunsch-Großeltern unterstützt.

Das Mütterzentrum gehört zum Paritätischen

Im Laufe der Jahre haben sich Aufgaben und Zielgruppe des Mütterzentrums dem gesellschaftlichen Wandel angepasst: Heute finden nicht nur junge Eltern mit ihren Kindern, sondern auch viele Senioren den Weg hierher.

Die Stimmung im Haus ist gut, das Miteinander herzlich – und die Angebote sind niedrigschwellig. Wer sich ehrenamtlich engagieren will, kann dies hier tun. Das Mütterzentrum gehört zum Paritätischen und wird mit Bundes- und Landesmitteln sowie von der Stadt gefördert.

Frühförderung soll ausgebaut werden

Das Quartier, das früher als sozialer Brennpunkt galt, hat sich im Laufe der Jahre positiv verändert, auch dank des Mütterzentrums und benachbarter Einrichtungen wie dem Plankontor, dem Schwedenheim und der Nähwerkstatt Flickwerk.

Mit Spendengeldern soll das Angebot in der Frühförderung ausgebaut werden, etwa im Bereich Pekip und Babymassage. Rita Dippel: „Hier lernen Mütter und Väter andere junge Eltern kennen, die sich auch gegenseitig im Alltag unterstützen können.“

