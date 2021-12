Das Goldene Herz: Wolfsburger Familien erhalten Hilfen zur Erziehung

Wolfsburg. Dirk Poppinga und sein Team beim Diakonischen Werk in Wolfsburg stehen bereit, wenn soziale und finanzielle Last drückt.

Dirk Poppinga, strategischer Einrichtungsleiter des Bereiches Hilfen zur Erziehung, ist da, wenn Familien in Not sind.

Es gibt sie überall. Familien mit vielen Problemen, die den unterschiedlich starken Belastungen in sozialen, biografischen und wirtschaftlichen Bereichen nicht standhalten. Ein klassisches Beispiel: Eltern trennen sich. Erziehungsfragen kommen auf, auch Umgangskontakte gilt es zu klären. Eltern sind schnell überfordert, Leidtragende sind oft die Kinder. Ein Rattenschwanz. Plötzlich setzen finanzielle Probleme ein. Der Wohnraum ist nicht mehr sicher, die Existenz gefährdet. Das soziale Konstrukt der Familie bröckelt und fällt schließlich in sich zusammen.

Etwa 50 Familien berät die Wolfsburger Diakonie

Die jungen Menschen und Familien sind in besonderen Lebenssituationen, welche sie sich nicht ausgesucht haben. Hilfen zur Erziehung und Bildung werden notwendig, auch finanzielle Lücken im privaten Bereich müssen gestopft werden. An dieser Stelle kommen Dirk Poppinga, strategischer Einrichtungsleiter des Bereiches Hilfen zur Erziehung beim Diakonischen Werk in Wolfsburg, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Spiel. „Es geht auch um das passgenaue Zuschustern von Geld, um Familien zu unterstützen“, sagt Poppinga. Mindestens 50 Familien, in denen es nicht mehr glatt läuft, betreut, berät und begleitet die Wolfsburger Diakonie allein im Stadtgebiet. „Oft sind es sozial schwache Familien. Da möchte ich entgegenwirken“, beschreibt Poppinga seinen Antrieb.

Hilfen für Kinder stehen häufig im Mittelpunkt der Beratung

Kein leichtes Unterfangen in Corona-Zeiten. Die Pandemie tut ihr Übriges, sie wirkt wie ein Brandbeschleuniger. Sie setzt allen zu, sowohl Eltern als auch Kindern. „Die Kinder sind besonders gebeutelt“, sagt Poppinga. „Man sieht bei ihnen depressives Verhalten, weil wegen Corona der Alltag wegbricht“, beschreibt der Diakonie-Vertreter. Keine Schule, kein Vereinssport, keine Freunde treffen. „Dabei tut Kindern Sicherheit und Struktur gut“, so Poppinga. Kurzum: Beratung bei erzieherischen, persönlichen und finanziellen Fragen, Beratung und Hilfe bei schulischen und familiären Problemen, Beratung bei Fragen zur Trennung, Scheidung, Umgangs- und Sorgerecht. Dirk Poppinga und sein Team sind zur Stelle, um Familien aus vertrackten Lebenssituationen zu helfen.

