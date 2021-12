Niedersachsen: 19-Jähriger kracht mit Auto in Wohnhaus

Ein 19-Jähriger ist am späten Mittwochabend in Saterland (Landkreis Cloppenburg) mit seinem Auto gegen ein Haus gekracht und leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 19-Jährige vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Der Wagen sei zunächst gegen einen größeren Stein am Fahrbahnrand gestoßen, habe sich daraufhin überschlagen und sei schließlich mit dem Heck gegen das Wohnhaus geprallt. Der 19-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, erlitt laut Polizei jedoch nur leichte Verletzungen. An dem Haus entstand ein erheblicher Schaden. Es sei aber weiterhin bewohnbar, so die Polizei am Donnerstag.

Auto prallt gegen Baum – Frau lebensgefährlich verletzt

Ein Frau ist in Spelle (Landkreis Emsland) mit ihrem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Wagen in der Nacht zu Donnerstag in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stieß dann gegen den Baum. Die Frau und ihr Beifahrer, bei dem es sich nach Angaben der Polizei um ihren Sohn handeln soll, erlitten schwere Verletzungen. Bei der Fahrerin bestand laut Polizei Lebensgefahr. Warum das Auto von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar.

dpa

