Ab Dienstag gilt in Niedersachsen die FFP2-Maskenpflicht, auch in Supermärkten.

Corona Niedersachsen Neue Einkaufsregeln: Ab Dienstag FFP2-Pflicht in Niedersachsen

Beim Einkaufen in Niedersachsen muss ab Dienstag in allen Läden eine FFP2-Maske getragen werden. Das hat die Landesregierung beschlossen. „Gerade vor dem Hintergrund der neuen Omikron-Variante ist höchste Vorsicht geboten“, sagte eine Regierungssprecherin in Hannover.

Die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske geht auch zurück auf einen Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg von vergangener Woche. Die Richter hatten die 2G-Regel im Einzelhandel (Zugang nur für Geimpfte oder Genesene) gekippt. Als Alternative empfahlen sie das flächendeckende Tragen von FFP2-Masken. Die neue Regel gilt für alle Geschäfte. Erleichterungen für Lebensmittelläden, Drogerien und andere Geschäfte des täglichen Bedarfs gibt es nicht mehr.

Einzelhandel: „Wegfall ist eine große Erleichterung“

Mit der FFP2-Maskenpflicht setzt die Regierung dem Ministerium zufolge das um, was an Schutzmaßnahmen für diesen Bereich nach dem OVG-Beschluss noch rechtssicher machbar ist. „Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass die 2G-Regel hier ein noch höheres Schutzniveau geboten hätte, aber das Thema ist jetzt bis auf Weiteres vom Tisch“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).

„Der Wegfall von 2G ist für alle Betriebe eine große Erleichterung“, sagte Mark Alexander Krack, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen. Die Kontrolle des Impfstatus der Kunden sei mit einem hohen zeitlichen und personellen Aufwand verbunden gewesen. In Bezug auf die angekündigte FFP2-Maskenpflicht hofft der Verband, dass Beschäftigte weiterhin OP-Masken tragen dürfen. Etwa beim stundenlangen Einräumen von Regalen sei die FFP2-Maske eine Belastung für die Mitarbeitenden, so Krack.

Oberverwaltungsgericht prüft Tanzverbot

Noch ist unklar, ob die Regierung noch weitere Regelungen der Corona-Verordnung ändern muss. Auch Teile der sogenannten Weihnachtsruhe sollen von den obersten Verwaltungsrichtern im Land überprüft werden. „Wir unterstützen einen Veranstaltungsbetrieb aus der Nähe von Aurich bei einem Normenkontrollantrag gegen das Tanzverbot zu Weihnachten und Silvester“, sagte der Geschäftsführer des niedersächsischen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Rainer Balke. Der Antrag sei am Freitag dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg zugestellt worden.

dpa

