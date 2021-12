Mehrere schwere und tödliche Unfälle in Niedersachsen

Hildesheim. Zwei Menschen sind am Freitag bei Verkehrsunfällen in Niedersachsen ums Leben gekommen – das berichtet die Polizei. Der Überblick.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 243 in der Nähe von Diekholzen (Kreis Hildesheim) ist eine Autofahrerin ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen wurden verletzt, wie die Polizei Hildesheim mitteilte.

Die 57-Jährige wollte am Freitag auf der B 243 bei der Ortschaft Egenstedt mit ihrem Wagen links abbiegen und kollidierte dabei mit einem Auto auf der Gegenfahrbahn. Das Auto der 57-Jährigen schleuderte und stieß mit einem weiteren Auto zusammen. Alle sieben Insassen, darunter ein Kind, wurden in Krankenhäuser gebracht, wo die 57-Jährige starb.

Geeste: Fußgänger stirbt bei Zusammenstoß mit Auto

Ein Fußgänger ist bei einem Unfall in Geeste im Landkreis Emsland tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es am frühen Samstagmorgen zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fußgänger und einem Auto. Der Fußgänger sei durch den Aufprall schwer verletzt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Weitere Angaben konnten zunächst nicht gemacht werden.

Wietmarschen: 74-Jähriger bei Frontalzusammenstoß zweier Autos schwer verletzt

Ein 74 Jahre alter Mann ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos in Wietmarschen im Landkreis Grafschaft Bentheim schwer verletzt worden. Der Mann geriet am Freitagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto in den Gegenverkehr, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge kollidierte er mit seinem Wagen mit einem weiteren Auto eines 49 Jahre alten Fahrers und dessen 15 Jahre alten Beifahrerin. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.

Mehr Blaulichtmeldungen

Leer: 21-Jähriger bei Unfall in Auto eingeklemmt - schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Mann in Uplengen im Landkreis Leer ist bei einem Unfall in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Er war am Freitagabend mit seinem Wagen in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Feuerwehr habe den Mann aus dem zerstörten Auto befreien können. Der Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Leer: Frau wird mit Auto gegen Schutzplanke geschleudert - leicht verletzt

Eine Frau ist mit ihrem Auto auf der A28 bei Leer gegen die Außenschutzplanke geschleudert und leicht verletzt worden. Ein Autofahrer war zuvor am Freitagnachmittag zunächst mit seinem Wagen auf die Autobahn aufgefahren und hatte den Pkw der Frau übersehen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Frau habe daraufhin auf die Überholspur ausweichen müssen, wo sie mit einem weiteren Wagen kollidierte. Der Unfallverursacher sei vom Unfallort geflüchtet. Der Sachschaden soll sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

