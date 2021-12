Pfleger soll Schülerinnen sexuell belästigt haben

Ein ehemaliger Mitarbeiter eines Pflegeheims in Rotenburg (Wümme) soll zwei Pflegeschülerinnen sexuell belästigt haben.

Ein Mitarbeiter eines Pflegeheims in Rotenburg (Wümme) soll zwei Pflegeschülerinnen sexuell belästigt haben. Die Betroffenen meldeten die verbalen und tätlichen Übergriffe ihren Lehrern Ende November, wie der Betreiber des Heims, die Agaplesion Bethanien Diakonie in Berlin, am Dienstag mitteilte. Nachdem sich der Verdacht erhärtet habe, sei dem Pfleger Anfang Dezember fristlos gekündigt worden. Die Geschäftsführung und die Leitung der Einrichtung hätten Anzeige gestellt, den Schülerinnen sei psychologische, seelsorgliche und juristische Unterstützung angeboten worden. Zuerst hatte die „Kreiszeitung“ über den Fall berichtet.

Die Staatsanwaltschaft Verden bestätigte, dass wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung am 7. Dezember Anzeige gegen einen 35-Jährigen erstattet wurde. Darüber hinaus sei ein Verfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet worden, weil auch Hinweise auf grobes Verhalten in der Pflege angezeigt worden seien. Zur Zahl der möglichen Fälle machte die Staatsanwaltschaft wegen der laufenden Ermittlungen keine Angaben.

Lesen Sie mehr:

Keine Hinweise auf gesundheitliche Folgen bei den Pflegebedürftigen

Der Betreiber erklärte dazu, im Zuge der Aufarbeitung der Vorwürfe der Schülerinnen hätten sich auch Hinweise auf grobes Verhalten des beschuldigten Pflegers ergeben. Nach bisherigem Kenntnisstand gebe es jedoch keine Hinweise auf gesundheitliche Folgen bei den Pflegebedürftigen. Auch aus Gesprächen mit den Bewohnern habe sich kein konkreter Verdacht auf Pflegefehler ergeben.

Agaplesion bedauerte die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe im „Haus Stadtgarten“ und erklärte: „Unser Respekt gilt den betroffenen Pflegeschülerinnen, die durch die Meldung der Vorfälle Courage bewiesen haben.“ Beide Schülerinnen setzten ihre Ausbildung fort.

Radfahrerin getötet: 47-Jährige zu einjähriger Haft verurteilt

Wegen der fahrlässigen Tötung einer Radfahrerin ist eine 47-Jährige zu einem Jahr Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Göttingen hätten keinen Vorsatz und kein Motiv feststellen können, sagte Gerichtssprecher Marc Eggert nach der Urteilsverkündung am Montag. (Az. 6 Ks 4/20)

Die Staatsanwaltschaft hatte der Frau vorgeworfen, im Januar 2018 in Bad Lauterberg (Landkreis Göttingen) beim Einparken eine Radfahrerin „sehenden Auges“, also bewusst, überfahren und dadurch getötet zu haben. Dieser Auslegung folgten die Richter nicht. Im Rahmen der Beweisaufnahme habe nicht nachgewiesen werden können, dass die Autofahrerin die Radfahrerin „sehenden Auges“ überfuhr, berichtete Eggert.

dpa

