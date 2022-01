Vorsicht Glätte! Unfälle auf den Straßen und auf A2 und A36

Braunschweig. Auf den Autobahnen sind mehrere PKW in Leitplanken gerutscht. In Braunschweig gab es am Donnerstagmorgen drei Unfälle, ein Mann ist verletzt.

Vorsicht ist beim Start in den Donnerstag für Auto- und Radfahrer geboten: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt streckenweise bis in den Vormittag in ganz Norddeutschland – so auch im Braunschweiger Land – vor Glätte durch überfrierende Nässe. Bis nachts um drei hat es geregnet, dann sorgten Temperaturen um den Gefrierpunkt für Glätte auf den Straßen.

So ereigneten sich im Braunschweiger Stadtgebiet am Donnerstagmorgen drei Unfälle. Leicht verletzt wurde laut Polizei ein Radfahrer, der von einem Auto am Tankstellengelände in der Bevenroder Straße in Querum angefahren wurde. Bei zwei weiteren Unfällen waren PKW beteiligt, die Insassen sind unverletzt. Mittlerweile ist auf vielen Straßen gestreut, in Seitenstraßen oder auf Landstraßen kann es weiter glatt sein.

Auf der A2 bei Braunschweig in Höhe Flughafen gab es zwei glatteisbedingte Unfälle in Fahrtrichtung Berlin. Hier rutschten PKW in die Leitplanken. Es blieb bei Blechschäden, die Unfallstellen sind geräumt, die A2 ist frei.

A 36 bei Wolfenbüttel kurzfristig gesperrt

Auch auf der Autobahn 36 krachte es gegen 5 Uhr im Bereich der Abfahrt Wolfenbüttel-Süd: Zwei Autos rutschten laut Angaben der Wolfenbütteler Feuerwehr in die Leitplanken. Glücklicherweise blieben auch hier die Insassen unverletzt – nur hatten die Rettungskräfte durch die Glätte selbst Mühe, bis zu den Unfallstellen durchzukommen. Die A 36 wurde in Fahrtrichtung Braunschweig für etwa anderthalb Stunden gesperrt. Mittlerweile ist die Straße geräumt.

Die Polizei Wolfsburg meldet einen glättebedingten Auffahrunfall mit PKW in Vorsfelde. Dabei blieb es ebenfalls bei einem Blechschaden, niemand wurde verletzt.

Die Polizei rät Autofahrern dazu, die Geschwindigkeit an das Wetter anzupassen. Sollte das Fahrzeug trotzdem ins Rutschen kommen, helfe es, nicht direkt voll zu bremsen, sondern das Auto vorsichtig ausrollen zu lassen.

red

