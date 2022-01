Delmenhorst. In Delmenhorst hat ein betrunkener Autofahrer einen Unfall verursacht. Im Kreis Friesland ist eine Senioren schwer verletzt. Der Polizeiüberblick.

Polizei Niedersachsen Niedersachsen: Betrunkener fährt Radfahrerin an - schwer verletzt

Eine Radfahrerin ist in Delmenhorst von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, prallte der betrunkene Autofahrer mit seinem Wagen beim Abbiegen gegen das Fahrrad. Die Radfahrerin stürzte in der Nacht zum Sonntag infolge des Aufpralls und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Lesen Sie mehr:

Der 33-Jährige verließ daraufhin den Unfallort, wurde aber wenig später von einer Polizeistreife gestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,7 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Seniorin bei Zusammenstoß in Varel schwer verletzt

Bei einem Autounfall in Varel (Landkreis Friesland) ist eine 83-Jährige schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, übersah ein 29 Jahre alter Autofahrer beim Einbiegen in die Straße den Wagen der Seniorin.

Beim Zusammenstoß wurde die Seniorin schwer verletzt. Rettungskräfte brachten die sie in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall am Freitagnachmittag entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 12.000 Euro.

Pkw setzt nach Unfall automatischen Notruf ab - zwei Schwerverletzte

Ein automatisches Notrufsystem hat die Rettungskräfte zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten im Kreis Osnabrück gerufen. Bei dem Unfall am Freitagabend wurde die Fahrerin und ihr Beifahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Die 24-Jährige war mit ihrem 20 Jahre alten Beifahrer unterwegs, als die Reifen blockierten und der Wagen in einer Kurve von der Straße abkam. Das Auto der jungen Frau überschlug sich und kam mit dem Dach auf einem Baumstumpf zum Liegen. Ein im Wagen verbautes sogenanntes E-Call-System alarmierte die Rettungskräfte.

Vier Täter überfallen Frauen vor Bremer Supermarkt

Vier Männer haben in Bremen zwei Mitarbeiterinnen eines Supermarktes überfallen und eine Handtasche geraubt. Wie die Polizei mitteilte, fingen die mutmaßlichen Täter die beiden Frauen nach Ladenschluss am Samstagabend vor dem Markt im Ortsteil Gröpelingen ab. Die mit Sturmhauben vermummten Männer versuchten nach Angaben von Sonntag, an die Handtaschen der 35-Jährigen und der 49-Jährigen zu gelangen.

Der Ehemann der 49-Jährigen, der seine Frau abholen wollte, kam zur Hilfe. Bei der anschließenden Auseinandersetzung setzten die Räuber Pfefferspray ein. Sie erbeuteten eine Handtasche und flüchteten. Bei dem Überfall wurden die beiden Frauen und der Mann leicht verletzt.

Ersthelfer retten 74-Jährigen aus Morast

Aufmerksame Autofahrer haben einem 74-Jährigen in Kreis Oldenburg mutmaßlich das Leben gerettet. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, waren die zwei jungen Männer und zwei junge Frauen in der Nacht zum Sonntag auf ein herrenloses Fahrrad am Straßenrand aufmerksam geworden. Im mit Wasser gefüllten Straßengraben fanden sie einen 74-Jährigen, der gestürzt war und bei Temperaturen um 1 Grad Celsius und Regen im Morast feststeckte.

Erst nach Eintreffen der Polizei gelang es den Helfern mithilfe eines Seils, den Rentner aus dem Straßengraben zu befreien. Der 74-Jährige erlitt beim Sturz eine leichte Kopfverletzung und eine starke Unterkühlung, war aber ansprechbar. Wie lange der Mann bereits im Graben festgesteckt hatte, konnte die Polizei zunächst nicht genauer sagen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de