Abgeordnete des niedersächsischen Landtags stimmen während einer Sitzung 2019 ab. Vertreter der Fraktionen von SPD, CDU, Grünen und FDP erarbeiteten in einem Sonderausschuss des Parlaments einen Bericht zur Corona-Politik. Er wurde am Montag offiziell an die Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) übergeben.