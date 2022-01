Wegen Orkanböen: Nationalpark Harz warnt vor Betreten der Wälder

Torfhaus. Wegen des starken Winds, der am Donnerstag und am Wochenende etwa auf dem Brocken weht, bestehe „Gefahr für Leib und Leben“ im Nationalpark.

In ganz Norddeutschland – so auch in Niedersachsen – weht am Donnerstag ein kräftiger Wind. So warnt der Deutsche Wetterdienst etwa für Wolfsburg, Goslar, Osterode und die Landkreise Gifhorn und Peine vor Sturmböen mit einer Geschwindigkeit um die 65 Stundenkilometer.

Angesichts des anhaltend stürmischen Wetters und einer amtlichen Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen auf dem Brocken rät der Nationalpark vom Betreten der Wälder ab. „Während des Sturmes und auch in den ersten Tagen danach sollte auf Waldbesuche unbedingt verzichtet werden“, sagte ein Nationalpark-Sprecher am Donnerstag. „Durch das stürmische Wetter besteht im Wald eine akute Gefahr für Leib und Leben, weil Äste herunterfallen oder sogar Bäume entwurzelt werden können.“

Sturm erreicht auf dem Brocken erst am Wochenende seinen Höhepunkt – Orkanböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für den Brocken vor orkanartigen Böen gewarnt. Am Donnerstagnachmittag seien Windgeschwindigkeiten von etwa 100 Kilometern pro Stunde erreicht worden, in der Nacht werde der Sturm noch zunehmen, heißt es. Nach einem nicht ganz so stürmischen Freitag mit Windgeschwindigkeiten um 70 Kilometer pro Stunde werde für Samstag der Höhepunkt des Sturms erwartet. Ab dem Mittag sei mit Orkanböen von über 120 Kilometern pro Stunde zu rechnen.

Die Nationalpark-Mitarbeiter bemühten sich, Wege von gebrochenen Bäumen oder Baumkronen rasch zu befreien, hieß es weiter aus der Verwaltung. Da sie bei Sturm aber ebenfalls nicht im Wald arbeiten dürften, könnten einzelne Wege vorübergehend unbegehbar sein. „Bitte achten Sie deshalb auch auf Sperrungshinweise im Gelände.“

mjc/dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de