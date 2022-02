Auto auf Autobahn 2 bei Hannover gerammt – Drei Schwerverletzte

Garbsen. Der Unfall am Montagabend ereignete sich in Richtung Berlin. Aus ungeklärter Ursache kam es zu der Kollision. Die Autobahn war teilweise vollgesperrt.

Bei der Kollision zweier Autos auf der Autobahn 2 nahe Garbsen in der Region Hannover haben drei Menschen schwere Verletzungen erlitten, darunter ein Mädchen. Die Polizei sucht nach Zeugen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei war ein 35-Jähriger am Montagabend mit seinem Wagen auf der rechten Spur der A2 in Richtung Berlin unterwegs. Bei der Raststätte Garbsen rammte der Wagen des Mannes aus zunächst ungeklärter Ursache ein vorausfahrendes Auto. Die Wucht des Aufpralls schleuderte beide Fahrzeuge gegen die Mittelschutzplanke. Schließlich blieben die Autos auf dem Standstreifen stehen.

Der 35-Jährige sowie die 53 Jahre alte Fahrerin des zweiten Autos und ihre 13 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall wurden Trümmerteile auch auf die Gegenfahrbahn geschleudert, daher sperrte die Polizei die Autobahn zeitweise in beide Fahrtrichtungen. Gegen Mitternacht konnte der Verkehr wieder in beide Richtungen rollen.

18-Jähriger sticht auf Vater ein – und verletzt ihn schwer

Ein 18-Jähriger hat in Bremen seinen Vater mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Nach der Tat flüchtete er, aber konnte von der Polizei nach kurzer Fahndung in einer Straßenbahn festgenommen werden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Tat hatte sich am Vorabend in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Oslebshausen ereignet.

Einsatzkräfte fanden den 65-jährigen Vater, der Stich- und Schnittverletzungen erlitten hatte. Er gab den Hinweis auf seinen Sohn als Täter. Der festgenommene 18-Jährige kam in eine psychiatrische Einrichtung. Es werde wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt, hieß es.

Unbekannte überfallen und berauben Taxifahrer

Zwei Männer haben in Ronnenberg bei Hannover einen Taxifahrer nach der Fahrt mit Schusswaffe und Messer bedroht und ausgeraubt. Schon in der vergangenen Woche habe es ebenfalls im Ortsteil Empelde einen ähnlichen Vorfall gegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Beamten hofften nun auf Hinweise von Zeugen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge stiegen die beiden Unbekannten am Montagabend in das Taxi eines 52-Jährigen. Am Schulzentrum Empelde stiegen sie aus, gingen zum Fenster der Fahrertür und zeigten einen 20-Euro-Schein.

Als der 52-Jährige allerdings die Scheibe herunterließ, zückte einer der Täter ein Butterfly-Messer, der andere eine Schusswaffe. Sie forderten Bargeld, dann flüchteten sie mit der Beute. Die Fahndung blieb ohne Erfolg. Der Taxifahrer beschrieb die Männer als zwischen 18 und 21 Jahre alt, schlank und etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß. Beide trugen schwarze Jacken mit Kapuzen, die sie aufgesetzt hatten. Gegen die beiden Unbekannten werde wegen räuberischer Erpressung ermittelt. Unklar war zunächst, ob ein Zusammenhang mit der Tat vom vergangenen Freitag besteht.

79-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum – schwer verletzt

Ein 79-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Celle gegen einen Baum gefahren und schwer verletzt worden. Der Mann kam auf der Landesstraße 283 von Hohne in Richtung Hohnhorst aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei berichtete. Er geriet demnach auf den Grünstreifen und prallte nach etwa 50 Metern gegen einen Baum. Der 79-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus, an seinem Wagen entstand bei dem Unfall am Montagnachmittag Totalschaden.

