Arbeiter stürzt sechs Meter in die Tiefe – schwer verletzt

Drakenburg. Er kam ins Krankenhaus, war aber ansprechbar. In Seesen brach in einem Einfamilienhaus Feuer aus. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Ein Arbeiter ist am Mittwoch im Kreis Nienburg/Weser sechs Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein Arbeiter ist in einer Lagerhalle in Drakenburg (Landkreis Nienburg/Weser) sechs Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Der 30-Jährige hatte am Mittwoch unterhalb der Hallendecke Bauarbeiten erledigt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Er stand auf einer Zwischendecke. Diese habe plötzlich nachgegeben, sagte eine Polizeisprecherin. Der 30-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen – er war aber ansprechbar.

Brand in Einfamilienhaus in Seesen

In einem Einfamilienhaus in Seesen (Landkreis Goslar) ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude im Ortsteil Bilderlahe stand vollständig in Flammen, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Löscharbeiten dauern an. Die Polizei geht von drei Verletzten aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

Anklage nach tödlichen Messerstichen in Delmenhorst

Wegen tödlicher Messerstiche auf seine Lebensgefährtin und deren mutmaßlichen Liebhaber soll sich ein Mann demnächst vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg habe Anklage wegen Mordes gegen den 34 Jahre alten Mann erhoben, teilte die Behörde am Donnerstag mit. Das Landgericht Oldenburg hat über die Eröffnung des Hauptverfahrens noch nicht entschieden.

Die Tat ereignete sich im vergangenen Oktober in Delmenhorst. Nachdem der aus dem Irak stammende Mann von der Liebesbeziehung erfahren habe, habe er den 27 Jahre alten Mann in einer Sportbar aufgesucht und in Tötungsabsicht mehrfach auf ihn eingestochen. Die Verletzungen hätten letztlich zum Tod des Opfers geführt, hieß es. Anschließend sei der Mann zur Wohnung seiner Lebensgefährtin gefahren und habe auch auf die 27-Jährige eingestochen. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie Tage später im Krankenhaus starb. Der 34-Jährige war zunächst auf der Flucht, wurde aber noch am selben Tag festgenommen. Derzeit befindet er sich in Untersuchungshaft.

Containerschiff vor Wangerooge auf Grund gelaufen

Ein rund 400 Meter langes Containerschiff ist in der Nacht zum Donnerstag vor der Insel Wangerooge auf Grund gelaufen. Nach Angaben des Havariekommandos handelt es sich um das Schiff „Mumbai Maersk“, das unter dänischer Flagge fährt und von Rotterdam nach Bremerhaven unterwegs war. Noch in der Nacht seien mehrere Schlepper sowie Mehrzweckschiffe zu dem Havaristen entsandt worden. Zudem sei ein Team von speziell ausgebildeten Seeleuten an Bord gebracht worden.

Ein erster Versuch, das Containerschiff wieder in tieferes Fahrwasser zu bringen, sei jedoch fehlgeschlagen, teilte ein Sprecher des Havariekommandos mit. Nun werde gemeinsam mit der Reederei das weitere Vorgehen abgestimmt. Unter anderem sollen weitere stärkere Schlepper zu dem Schiff geschickt werden. dpa

