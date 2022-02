Streit mit Schreckschusspistole löst Großeinsatz aus

Ein Streit zwischen zwei Männern hat in Loxstedt für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Zeugen am Donnerstagmittag zunächst Schüsse im Ortsteil Stotel gemeldet.

Vor Ort habe sich dann herausgestellt, dass ein 53-Jähriger einen 47-Jährigen mit einer Schreckschusspistole bedroht hatte. Daraufhin habe es eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den Männern gegeben, bei der sich ein Schuss gelöst habe. Der 47-Jährige wurde nach Angaben der Polizei bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, er habe jedoch nicht weiter behandelt werden müssen. Der 53-Jährige sei wegen einer möglichen psychischen Erkrankung in einer geschlossenen Klinik untergebracht worden.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch:

Verkaufswagen brennt in Clausthal-Zellerfeld

Ein in Clausthal-Zellerfeld am Thomas-Merten-Platz abgestellter Verkaufswagen geriet am Donnerstagvormittag aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Durch die Hitze kam es laut Polizei Goslar zu leichten Schäden an einer nahestehenden Litfaßsäule, einem angrenzenden Restaurant und einem weiteren Verkaufswagen. Durch das schnelle Handeln der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers allerdings verhindert werden. Der Verkaufswagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Personen sind nicht verletzt worden.

Fahrzeug beschädigt Verkehrsschild in Braunlage und flüchtet

Auf dem Kreisel am Parkplatz „Hexenritt“, große Wurmbergstraße in Braunlage, hat am Donnerstag, zwischen 8.40 und 9.40 Uhr, ein Autofahrer ein Verkehrsschild beschädigt. Offensichtlich fuhr der Fahrer laut Polizei Goslar ein größeres Fahrzeug, hierbei könnte es sich laut Zeugenaussagen um einen Holztransporter gehandelt haben, beim Durchfahren des Kreisels auf diesen und beschädigte hierbei das Verkehrszeichen.

Im Anschluss entfernte sich der Fahrer und beging somit Verkehrsunfallflucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Schadenshöhe am verursachenden Fahrzeug ist bisher nicht bekannt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Braunlage unter der Telefonnummer (05520) 93260 in Verbindung zu setzen.

red/DPA

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de