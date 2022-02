Mann attackiert schlafende Frau mit Messer

Die Polizei hat einen Mann festgenommen, der in Oldenburg eine schlafende 23-jährige Frau mit Messerstichen im Gesicht schwer verletzt haben soll. Der 28-jährige Tatverdächtige wohnte im selben Haus und hatte sich laut Polizei in der Nacht zum Dienstag gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt zur Nachbarwohnung, einer Wohngemeinschaft, verschafft. Dort sei er dann in das Zimmer des Opfers gegangen. Ein 21-jähriger Mitbewohner sei von dem Mann ebenfalls angegriffen und im Gesicht und an den Händen schwer verletzt worden.

Der Frau gelang es den Angaben nach, mit Hilfe einer 21-jährigen Mitbewohnerin ihr Zimmer zu verlassen. Die Polizisten überwältigten den Tatverdächtigen noch im Treppenhaus. Auch das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft beantragte beim Amtsgericht Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Werkstattbrand in Großenkneten – 30-Jähriger schwer verletzt

Beim Brand einer Autowerkstatt in der Gemeinde Großenkneten (Landkreis Oldenburg) ist ein 30-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, arbeitete der Mann aus Essen an einem Auto auf einer Hebebühne, als sich aus bislang unbekannter Ursache das Feuer entwickelte. Der Brand am Montagabend weitete sich in der Folge auf die gesamte Halle aus.

Bei einem ersten Löschversuch zog sich der Mann laut Polizeiangaben schwere Brandverletzungen und eine Rauchgasvergiftung zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens sowie die Brandursache waren zunächst unklar.

Die Feuerwehr verhinderte eine Ausbreitung des Feuers auf eine weitere Werkstatt sowie auf ein nebenstehendes Wohnhaus. Dessen 30 Bewohner wurden unverletzt evakuiert. Vier Wohnungen waren wegen der starken Rauchentwicklung zunächst nicht bewohnbar. Zwei angrenzende Straßen waren für die Dauer der Löscharbeiten voll gesperrt.

Gestohlener Buchstabe vom Schriftzug am Celler Rathaus ist wieder da

Was wollen Diebe mit dem Buchstaben „H“ vom Schriftzug am Alten Rathaus in Celle? Das müssen sich die Diebe auch gedacht haben – der fehlende Buchstabe ist wieder aufgetaucht. Passanten hätten am Montagnachmittag gemeldet, dass sie das verschwundene goldene „H“ gefunden hätten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der große Buchstabe war im Zeitraum vom 14. bis 17. Januar gestohlen worden. Gefunden wurde das begehrte Schriftzeichen nun in einem Kellerschacht in der Celler Innenstadt. Beamte der Celler Polizei stellten das goldene „H“ sicher.

