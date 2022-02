Große Neuheit: MH Hannover entwickelt Impfstoff zum Inhalieren

Die Medizinische Hochschule in Hannover Forscht an einer Neuheit:

Eine Corona-Impfung ohne Piks – daran forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Hannover. Dabei geht es nach Angaben der Experten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und des Fraunhofer-Instituts für Toxikologie und Experimentelle Medizin um ein Vakzin, das nicht gespritzt, sondern inhaliert wird. Wie die MHH am Donnerstag mitteilte, sollen in einer klinischen Studie die Sicherheit und Verträglichkeit dieses neuen Impfstoffes als Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 getestet werden. Dafür suchen die Forscher gesunde, zweifach geimpfte Probanden im Alter von 18 bis 60 Jahren.



Neuer Impfstoff basiert auf stillgelegtem Pockenvirus

Mit der Inhalation gelange der Impfstoff in die Lunge, teilte die MHH mit. Genau dort schlage das Virus besonders heftig zu. Die Studie soll Erkenntnisse darüber liefern, ob und wie stark das eingeatmete Vakzin das Immunsystem dazu anregt, Antikörper zu produzieren. Bei dem Impfstoff handelt es sich um einen Vektorimpfstoff auf der Basis eines genetisch stillgelegten Pockenvirus.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie sollten den Angaben zufolge nicht geboostert sein – oder die Booster-Spritze sollte länger als drei Monate zurückliegen. Vorgehesehen für die Studie sind elf ambulante Termine und sechs Telefonvisiten über einen Zeitraum von insgesamt fünf Monaten.



