Polizei findet zwei erschossene Männer bei Hannover

Isernhagen. In einem Haus in Isernhagen bei Hannover hat die Polizei zwei erschossene Männer gefunden. Die Polizeimeldungen aus Niedersachsen im Überblick.

Die Polizei hat in einem Haus in Isernhagen (Region Hannover) zwei tote Männer gefunden. Die Ermittler gingen davon aus, dass ein 65 Jahre alter Mann zunächst seinen pflegebedürftigen 59 Jahre alten Bruder und anschließend sich selbsterschoss, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Beim 65-Jährigen seien zahlreiche Dokumente gefunden worden, die auf eine Selbsttötung hindeuteten.

Pflegedienstmitarbeiter findet Leiche

Am Samstagmorgen hatte ein Pflegedienstmitarbeiter durch ein Fenster den leblosen 59-Jährigen entdeckt. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des pflegebedürftigen Mannes feststellen. Er wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Die Polizei fand daraufhin den ebenfalls toten Bruder im Obergeschoss des Hauses.

Mutter und Kind sterben bei Frontalzusammenprall

Eine Autofahrerin und ihr acht Jahre altes Kind sind bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Laster in Lastrup im Landkreis Cloppenburg gestorben. Die 33-Jährige sei mit ihrem Wagen aus bislang ungeklärten Ursachen auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde die Fahrerin und eines ihrer Kinder tödlich verletzt. Zwei weitere Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, die sich ebenfalls im Unfallwagen befanden, wurden schwer verletzt. Auch der Fahrer des Lasters wurde bei dem Zusammenstoß am Freitagnachmittag verletzt.

Hund entdeckt Feuer und warnt Besitzer

Ein Hund in Nordhorn in der Grafschaft Bentheim hat seinen Besitzer vor einem Feuer gewarnt und damit für die rechtzeitige Evakuierung eines Mehrfamilienhauses gesorgt. Der Brand sei in der Nacht auf den Samstag aus bisher unbekannten Gründen auf dem Balkon des Gebäudes entstanden, sagte ein Polizeisprecher. Der Hund des Bewohners bemerkte dies und bellte so lange, bis der Mann aufstand und das Feuer ebenfalls sah. Sofort wählte er den Notruf. Rund 20 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach dem Einsatzende konnten alle Wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Abgelenkter Fahrer: Gemüselaster fährt in einen Graben

Ein mit 20 Tonnen Gemüse beladener Sattelzug ist auf der Autobahn 1 im Landkreis Rotenburg von der Fahrbahn abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Fahrer blieb unverletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen im Landkreis Rotenburg blieb der Lastwagen im Graben stehen - Ursache des Unfalls war ersten Ermittlungen zufolge Ablenkung am Steuer: In der Zugmaschinen fanden die Beamten frisch zubereitete Lebensmittel. Für die Bergung ist schweres Gerät nötig. An der Unfallstelle wurde der Hauptfahrstreifen für die Bergung zunächst gesperrt. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen.

