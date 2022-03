A2 bei Peine: Zoll stoppt Transporter mit illegalen Medikamenten

Der Braunschweiger Zoll hat in der Nacht zu Sonntag auf der A2 bei Peine einen Transporter mit teilweise illegaler Ladung gestoppt So heißt es in einer Mitteilung des Zolls. Die illegalen Waren beschlagnahmten die Beamten, mit der restlichen Ladung durfte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.

Während aktuell viele Menschen in Deutschland Kleidung und Medikamente für die Ukraine sammeln und sich die Hilfstransporte über Polen dorthin auf den Weg machen, stoppte der Zoll in der Nacht zum Sonntag einen Transporter, der in der entgegengesetzten Richtung unterwegs war – und zwar auf dem Weg nach Großbritannien. In der Ladung des Transporters aus Osteuropa entdeckten die Beamten illegal transportierte, verschreibungspflichtige Medikamente und zwei Pakete mit gefälschter Kleidung. Darin befanden sich 76 gefälschte Kleidungsstücke namhafter Modemarken.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de