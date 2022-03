Alfeld/Leine. In Alfeld ist ein Taxifahrer bei einem Frontalcrash gestorben. In Bremen gab es einen schlimmen Raubüberfall – der Polizeiüberblick für den Norden.

Das Symbolbild zeigt einen Rettungswagen im Einsatz. In Alfeld ist ein Taxifahrer nach einem Frontalzusammenstoß noch an der Unfallstelle gestorben.

Polizeiüberblick Norden Tödlicher Verkehrsunfall in Alfeld – Kopftritte in Bremen

In Alfeld (Landkreis Hildesheim) ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge ein 51 Jahre alter Taxifahrer gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben am Samstagmorgen mit seinem Taxi auf einer Kreisstraße unterwegs, als er mit dem Transporter eines 29-Jährigen zusammenstieß, der aus entgegengesetzter Richtung kam.

Der 51-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben. Der 29-Jährige wurde bei dem Unfall demnach schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die genaue Unfallursache war zunächst nicht bekannt. Die Kreisstraße war noch am Mittag in beide Richtungen gesperrt.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Angriff in Bremen - Tritte gegen Kopf eines 21-Jährigen

Zwei Männer sollen in Bremen zwei weitere Männer angegriffen und einem der beiden dabei gegen den Kopf getreten haben. Der 21-Jährige hat bei dem Angriff in der Nacht zum Samstag einen Teil eines Zahnes verloren, wie die Polizei mitteilte.

Die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 19 und 21 Jahren sollen die anderen beiden Männer demnach in der Altstadt angesprochen und aufgefordert haben, ihre Taschen zu leeren. Sie sollen sofort auf die beiden Opfer im Alter von 21 und 22 Jahren eingeschlagen und eingetreten haben.

Polizeimeldungen aus unserer Region

Anschließend seien die Angreifer ohne Beute geflohen und wenig später von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Die beiden Angegriffenen erlitten demnach leichte Verletzungen und verzichteten auf eine ärztliche Behandlung.

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung. Die Beamten weisen darauf hin, dass jeder Tritt gegen den Kopf eines Menschen tödlich sein könne.

Mann in Hannover von Stadtbahn überrollt - Nur leicht verletzt

Ein betrunkener 18-Jähriger ist in Hannover von einer Stadtbahn überrollt und dabei nur leicht verletzt worden. Als die Einsatzkräfte am Samstagmorgen am Unfallort im Stadtteil Nordstadt eintrafen, lag der Mann unter dem ersten Zugteil. Er war bei Bewusstsein und nicht mit Körperteilen eingeklemmt, wie die Feuerwehr mitteilte.

Die Stadtbahn konnte demnach soweit rückwärts bewegt werden, dass Feuerwehrleute den jungen Mann unter der Bahn hervorziehen konnten. Er sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Stadtbahnfahrer wurde vor Ort betreut und konnte seinen Dienst nicht fortsetzen, wie es hieß.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 18-Jährige betrunken. Die genaue Unfallursache war aber zunächst nicht bekannt.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de