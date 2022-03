Mann stirbt nach Feuer in Kleingartenanlage

Hildesheim. Nach einem Feuer in seiner Gartenlaube in Hildesheim ist ein 86-Jähriger gestorbenDie Blaulicht-Meldungen aus Niedersachsen.

Ein Mann ist nach einem Brand in einer Kleingartenanlage in Hildesheim gestorben. Der 86-Jährige erlag nach Angaben der Polizei am frühen Dienstagmorgen in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Das Feuer war am Montagabend gegen 18 Uhr in einer Laube auf dem Gelände eines Kleingartenvereins ausgebrochen. Der 86-Jährige habe sich auf dem Gelände der Laube aufgehalten und sei dabei schwer verletzt worden. Die Polizei habe die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, sagte ein Sprecher.

Nebel und Sicht um 50 Meter: Sieben Unfälle auf der A29

Binnen einer Stunde hat die Polizei am Montag auf der Autobahn 29 in Richtung Osnabrück zwischen den Abfahrten Zetel und Varel-Bockhornsieben Verkehrsunfälle registriert. Es wurden sechs Menschen leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Unfälle ereigneten sich alle in der Zeit von 07.45 Uhr bis 08.44 Uhr. In dieser Zeit habe dichter Nebel mit Sichtweiten um die 50 Meter bei einer Temperatur von minus einem Grad geherrscht.

Auslöser war der Unfall eines 22-Jährigen, der nach dem Überholen beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Auto verlor und gegen die Leitplanken prallte. Es kam daraufhin zu einem Rückstau. Mehrere Fahrer übersahen entweder das Stauende und fuhren auf andere Autos auf oder wichen in die Rettungsgasse aus, wo sie andere Fahrzeuge touchierten. Eine Ursache für die Unfälle sei eine nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen, so die Polizei.

dpa

