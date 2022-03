„Die Region läuft“ in Wolfsburg, Braunschweig und Salzgitter

Am 29. und 30. März geht es los, dann fällt der Startschuss für ein regional angelegtes Breitensport-Projekt in neuen Dimensionen. An den drei Standorten Wolfsburg, Salzgitter und Braunschweig und aus der jeweiligen Umgebung können sich Menschen nach mehr als zweijähriger Corona-Bremse unter fachkundiger Anleitung fit machen für eine Teilnahme am Hexad Wolfsburg Marathon, um dort am 11. September über die 10-Kilometer-Distanz an den Start zu gehen. Der VfL Wolfsburg, der MTV Braunschweig und der TSV Salzgitter sind die sportlichen Partner bei diesem Projekt, Gesundheitspartner ist die Audi BKK. Weitere Unterstützung kommt von der Autostadt in Wolfsburg.

Bei diesem Projekt geht es vor allem darum, Freude an der Bewegung zu wecken – bei Menschen, die sich wegen der Pandemie oder aus anderen Gründen schon länger nicht mehr ausgiebig bewegt oder sportlich betätigt haben. Wer Lust hat, sich einer Gruppe von Gleichgesinnten anzuschließen, um regelmäßig an einem Training ohne Leistungszwänge an einem der drei Standorte teilzunehmen, der oder die kann sich ab sofort per E-Mail bewerben (siehe unten).

Jeder Interessent und jede Interessentin sollte bitte neben Alter, Adresse und Kontaktdaten die aktuelle körperliche Verfassung beschreiben und Angaben zu bisherigen sportlichen Aktivitäten machen - sofern vorhanden. Für die Teilnahme am mehrmonatigen Laufprojekt, das neben den wöchentlichen Trainingseinheiten ein Rahmenprogramm mit Auftakt- und Abschluss-Event, Ernährungstipps und die Teilnahme am 10-km-Lauf beim Wolfsburg-Marathon umfasst, ist eine Gebühr von 190 Euro zu entrichten. Rund die Hälfte dieses Betrages kann nach regelmäßiger Teilnahme bei den Krankenkassen als Gesundheitskursus zur Erstattung eingereicht werden.

Anmeldeschluss ist am Donnerstag, 17. März, um 18 Uhr. Gemeinsam mit den Sport-Experten wird die Redaktion die Bewerbungen sichten und die geeigneten Teilnehmer/-innen ermitteln. Sie erhalten bis Montag, 21. März, 18 Uhr, eine Bestätigungsmail - und können sich freuen auf den gemeinsamen Auftakt- und Begrüßungsabend, der am Donnerstag, 24. März, ab 18.30 Uhr im Konferenz-Center unseres Medienhauses in Braunschweig, Hintern Brüdern 23, stattfinden wird. Dabei werden sich die Trainer und Projektpartner vorstellen und es gibt alle wichtigen Infos zum Trainingsprogramm.

Am Standort Wolfsburg ist Uwe Günterberg vom VfL verantwortlich für das Lauftraining, das vom 30. März an jeweils mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im VfL-Stadion am Elsterweg stattfinden wird. Bewerbungen für das Training in Wolfsburg gehen an: lauftreff@vfl-wob.de

„Am Anfang werden wir nicht mehr als zwei Minuten laufen und drei Minuten gehen im Wechsel. Das Ganze sechsmal hintereinander – das ist ein Programm, das jeder Laufanfänger schaffen kann“, betont Coach Günterberg. Schließlich wolle man nicht Leistungssportler ansprechen, sondern völlig Ungeübte. Ergänzt werde das Laufprogramm regelmäßig durch Stretching-, Beweglichkeits- und Koordinationsübungen. Je nach Entwicklung der Corona-Lage könnten die Trainingsinhalte alternativ auch online vermittelt werden, so Uwe Günterberg.

In Salzgitter kümmern sich Trainer des TSV wie Dieter Joachim um die Teilnehmer. „Der Lauftreff Salzgitter im TSV verfügt über nahezu 50 Jahre Lauferfahrung. Wir kennen daher die Herausforderung, in relativ kurzer Zeit von Null auf zehn Kilometer zu kommen“, erzählt Joachim. „Wir nehmen die Trainingsaufgabe mit Respekt, aber voller Optimismus an. Dies setzt voraus, dass die Teilnehmer kontinuierlich, also auch bei widrigen äußeren Einflüssen, mitziehen.“ Los geht es am Dienstag, 29. März, 17.30 Uhr, am Stadtbad in Lebenstedt. Bewerbungen für dieses Angebot gehen ab sofort an: info@tsv-salzgitter.de

Die Braunschweiger Laufgruppe wird vom MTV betreut, dem größten Verein der Stadt mit mehr als 5000 aktiven Mitgliedern. Geschäftsführer Jörg Diekmann freut sich aus zwei Gründen auf das Projekt: Zum einen sei es ein weiteres Beispiel für die sehr gute Kooperation der Sportvereine in unserer Region. Gerade in der Pandemie sei man noch enger zusammengerückt und habe neue Angebote entwickelt. „Wir sind immer gerne dabei, wenn wir in der Vereinswelt gemeinsam etwas auf die Beine stellen können“, sagt er.

Das regionale Laufprojekt unserer Zeitung sei ein toller Anstoß, um den inneren Schweinehund zu überwinden. „Einen guten Vorsatz in die Tat umzusetzen, das klappt allein ja nicht immer“, meint Diekmann. „Eine angeleitete Gruppe ist eine gute Möglichkeit, richtig loszulegen.“

Der MTV ist Ausrichter des Braunschweiger Nachtlaufs. Normalerweise sind rund 13.000 Läufer am Start, angespornt von 30.000 Zuschauern. In den beiden vergangenen Jahren musste der Nachtlauf jedoch angesichts von Corona ausfallen. Jetzt ist er für den 24. Juni angesetzt. Für die Laufgruppen unseres Projektes könnte zum Beispiel die Drei-Kilometer-Distanz eine geeignete Herausforderung auf dem Weg zum Zehn-Kilometer-Lauf im September in Wolfsburg sein, regt Diekmann an. „Nach drei Monaten Training sind drei Kilometer ein realistisches Ziel.“ Das Training in Braunschweig soll immer dienstags stattfinden, am späten Nachmittag/frühen Abend – und zwar schon ab 29. März. Interessenten bewerben sich unter: info@mtv-bs.de

„Steigende Temperaturen, frühlingshaftes Wetter und sicherlich auch die langen Tage Zuhause sorgen dafür, dass wir alle wieder nach draußen wollen“, sagt Vorstand Dirk Lauenstein von der Audi BKK. „Laufen gehört nicht nur zu den gesündesten Sportarten, für viele aktive Läufer ist ihr Sport neben körperlicher Aktivität auch Meditation – und manchmal sogar Therapie. Trotzdem erreicht ein Viertel der erwachsenen Weltbevölkerung nicht das von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Level an körperlicher Aktivität – auch die Deutschen nicht“, berichtet Lauenstein.

Im Alltag komme mehr als jeder Dritte auf weniger als eine halbe Stunde Bewegung pro Tag. „Gesund ist das nicht, es lässt sich aber ändern“, meint der Vorstand. „Aus diesem Grund hat sich die Audi BKK als Gesundheitspartner der Region entschieden, in diesem Projekt mitzuwirken. Wir bieten den Läuferinnen und Läufern ein attraktives Angebot rund um das Thema Laufen und Ernährung, aber auch zur Motivation.“

