Tödlicher Unfall – Lastwagen überrollt Radfahrer beim Abbiegen

Ein Radfahrer ist am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall in Osnabrück ums Leben gekommen. Der 62-Jährige aus dem benachbarten Wallenhorst starb laut Polizei, als er an einer Straßeneinmündung von einem Lastwagen überrollt wurde, der rechts abbiegen wollte. Der 43 Jahre alte Fahrer des Lastzugs habe den Radfahrer übersehen, teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige sei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlegen. Wegen der Unfallaufnahme durch die Polizei wurden Straßen gesperrt, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zwei Tote nach Wohnungsbrand in Bremervörde

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) sind eine 82 Jahre alte Frau und ihr 81 Jahre alter Ehemann gestorben. Das Feuer war am Dienstagnachmittag aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Den Rettungskräften sei es nicht gelungen, die Senioren aus den Flammen zu retten. Beide konnten demnach nur noch tot geborgen werden. Das Wohnhaus sei vollständig ausgebrannt. Der Sachschaden belaufe sich auf etwa 400.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeinachrichten lesen Sie hier:

Unfall im Emsland: Zwei Verletzte nach Überholmanöver

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos nach einem missglückten Überholmanöver sind in Haren (Landkreis Emsland) zwei Männer verletzt worden. Der Fahrer des überholenden Wagens sei zu früh wieder eingeschert und in das andere Auto gekracht, teilte die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mit. Beide Wagen kamen daraufhin von der Straße ab und stießen gegen einen Baum. Der Fahrer des überholenden Wagens wurde dabei schwer, der Insasse des anderen Wagens leicht verletzt. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Auto liegt nach einem Unfall auf einem anderen Fahrzeug, während Feuerwehr und Polizei am Unfallort arbeiten. Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos nach einem missglückten Überholmanöver sind in Haren (Landkreis Emsland) zwei Männer verletzt worden. Foto: dpa

LKW-Unfall auf A7 im Heidekreis sorgt für Teilsperrung

Ein Lkw ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Autobahn 7 im Heidekreis in eine Leitplanke gefahren und hat für eine Teilsperrung gesorgt. Der Fahrer blieb bei dem Verkehrsunfall zwischen Soltau Süd und Bad Fallingbostel-Dorfmark unverletzt, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte.

Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Ein Kran müsse das Fahrzeug bergen. Wegen der Bergungsarbeiten sei in Richtung Süden die mittlere und linke Spur, in Richtung Hamburg die linke Spur der Autobahn gesperrt. Die Sperrung könne nach Angaben des Sprechers bis in den Berufsverkehr andauern.

Gesuchte Straftäterin verpetzt Partner – beide nun im Gefängnis

Bei ihrer Vernehmung auf der Wache ist einer gesuchten Straftäterin herausgerutscht, dass gegen ihren Partner ebenfalls ein Haftbefehl vorliegt – so sind beide im Gefängnis gelandet. Die 39-Jährige wurde am Dienstag am Hauptbahnhof Hannover gefasst, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit. Die per Haftbefehl gesuchte Frau habe eine fällige Geldstrafe nicht bezahlt und müsse deshalb für 20 Tage ins Gefängnis.

Im Gespräch mit den Beamten behauptete sie, dass sie nur vom Haftbefehl gegen ihren Partner wisse. Dieser war zuvor mit ihr am Bahnhof, wo die Polizei ihn schließlich fand. Der 56-Jährige wurde wegen Handels mit Betäubungsmitteln in mehreren Fällen verurteilt und muss eine Freiheitsstrafe von 88 Tagen verbüßen. Beide würden nun ihre Haftstrafe zeitgleich antreten.

dpa

