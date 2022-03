Vandalismus: Bahnchaos in Braunschweig, Peine und Helmstedt

Braunschweig. In Sachsen-Anhalt haben Täter Signalkabel durchtrennt. In Helmstedt, Braunschweig und Peine gibt es bis zum späten Nachmittag Einschränkungen.

Zugreisende zwischen Braunschweig und Magdeburg müssen sich am heutigen Mittwoch bis mindestens in den späten Nachmittag hinein auf massive Behinderungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, gibt es seit der Nacht rund um die Region Eilsleben Signalstörungen. Neben Weichen und Stellwerken sind auch mehrere Bahnübergänge betroffen. Unter anderem in Dreileben, Wellen und Ochtmersleben in Sachsen-Anhalt. Auswirkungen sind auch in unserer Region zu spüren.

Wie das Unternehmen weiter mitteilte, ist der Grund für die Störungen Vandalismus. Mehrere Kabel wurden beschädigt. Fernverkehrszüge werden zwischen Magdeburg und Hannover über Stendal mit Halt in Wolfsburg umgeleitet. Betroffen sind Züge der Intercity-Linie 55 (Köln – Dortmund – Hannover – Magdeburg – Leipzig – Dresden) sowie der Intercity-Linie 56 (Norddeich Mole – Emden – Bremen – Hannover – Magdeburg – Leipzig). Die Halte in Helmstedt, Braunschweig und Peine müssen entfallen. Aufgrund der Umleitung kommt es zu Verspätungen von bis zu 45 Minuten, so ein Bahnsprecher auf Nachfrage.

Auch Regionalverbindungen zwischen Braunschweig und Magdeburg betroffen

Außerdem müssen einzelne ICE-Züge der Linie 10 (Berlin – Magdeburg – Hannover – Hamm – Düsseldorf/Köln/Bonn) von Potsdam bis Braunschweig über Stendal und Wolfsburg umgeleitet werden. Die Halte in Brandenburg und Magdeburg entfallen. Es gibt jedoch einen Ersatzhalt in Stendal.

Auch die Regionalverbindung zwischen Braunschweig und Magdeburg ist betroffen. Einige Halte in Sachsen-Anhalt müssen entfallen.

