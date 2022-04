Braunschweig. Der Deutsche Wetterdienst warnt in der Region Braunschweig-Wolfsburg vor Schneefall und Frost. Am Wochenende könnte es bis zu -6 Grad kalt werden.

Schneefall und Minusgrade Schnee: Winter kehrt in Region Braunschweig-Wolfsburg zurück

Der Winter hat die Region Braunschweig-Wolfsburg zurück. Getreu nach dem Sprichwort „Der April macht was er will“, fiel am Freitagmorgen in der ganzen Region Schnee, der dank Minusgraden auch zunächst liegenbleibt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt deshalb vor leichtem Schneefall. Bis circa 10 Uhr kann es auch zu leichtem Frost kommen, weshalb Auto- und Radfahrer vorsichtig sein sollten. Ebenso sind bis heute Abend Windböen bis zu 60 km/h angesagt. Trotz der Schneefälle habe es in Niedersachsen am Freitagmorgen bisher allerdings kaum mehr Verkehrsunfälle gegeben, vermeldet die Deutsche Presseagentur (dpa).

Im Laufe des Tages gebe es dann laut Meteorologen nur noch einzelne Schneeschauer. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, ziehen sie in Richtung Süden ab, am Nachmittag soll es demnach nur vereinzelt schneien. Im Harz werden bis in die Nacht zum Samstag bis zu zehn Zentimeter Neuschnee erwartet

Eisiges Wochenende mit Minusgraden

Am Wochenende wird es eisig: Auch am Samstagmorgen soll es Minusgrade geben. Für Sonntag sind sogar bis zu -6 Grad Celsius angesagt.

In der Nacht zu Montag soll sich die Wetterlage erneut umstellen. Dann soll Regen aufziehen, die Temperaturen steigen auf für die Jahreszeit normale Werte um 3 Grad, sonst um den Gefrierpunkt. Im Oberharz sinkt die Temperatur erneut auf minus 3 Grad.

red/DPA

