In einem Teich in Oberharz ist am Freitag ein 43-jähriger Mann leblos geborgen worden.

Polizei im Harz Toter Mann in Teich in Oberharz am Brocken gefunden

Ein lebloser Mann ist in einem Teich in Oberharz am Brocken (Kreis Harz) entdeckt worden. Nach der Bergung des 43-Jährigen am Freitagnachmittag durch die Feuerwehr konnte nur der Tod festgestellt werden, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag sagte. Ein Ermittlungsverfahren zur Todesursache sei eingeleitet worden. Von einem Fremdverschulden geht die Polizei derzeit nicht aus.

dpa

