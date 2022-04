Auto fährt auf Parkplatz gegen Baum und kippt – Fahrer verletzt

Ein 85 Jahre alter Autofahrer ist auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und auf die Beifahrerseite gekippt. Ersten Erkenntnissen zufolge verwechselte der Senior beim Einparken möglicherweise Gas- und Bremspedal, wie ein Polizeisprecher sagte. Andere Autos waren demnach nicht beteiligt.

Der Mann wurde bei dem Unfall am Samstagmittag im Wagen eingeschlossen und verletzte sich leicht. Die Feuerwehr rückte an, um den Mann aus dem auf der Seite liegenden Fahrzeug zu befreien. Der 85-Jährige kam mit einem Schock in ein Krankenhaus. Bei dem Zusammenstoß knickte der Baum durch das Gewicht des Unfallwagens um und beschädigte drei geparkte Autos. Ein Ast des Baumes beschädigte zudem die Fensterscheibe einer Praxis. Die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Brand in Hochhaus in Hannover – Feuerwehr rettet Frau von Balkon

Mit einer Drehleiter hat die Feuerwehr in Hannover eine Frau vom Balkon im sechsten Stock eines Hochhauses gerettet. In einem Flur hatte dort am Samstag ein Kinderwagen und Spielzeug gebrannt und starken Rauch verursacht, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Frau sowie zwei Ersthelfer eines Sicherheitsdienstes kamen mit leichten Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser. Die anderen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens konnte die Polizei am Sonntag zunächst keine Angaben machen.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de