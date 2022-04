Harz und Region Braunschweig: Montag drohen Sturm- und Orkanböen

Nach einer frostigen Nacht mit minus 10,5 Grad in Wernigerode (Landkreis Harz) wird es in den kommenden Tagen stürmisch im Harz und im Braunschweiger Land. In der Nacht zu Montag fallen die Temperaturen auf bis minus fünf Grad. Dazu zieht durch Südostniedersachsen und dem Harz ein Sturmtief nach Südskandinavien und leitet einen wechselhaften Witterungsabschnitt ein.

Am Montag, 04.04.2022 wartet v.a. in der Nordhälfte eine ordentliche Sturmlage auf. Ein Sturmtief über Südskandinavien soll in Norddeutschland zu Sturmböen führen, an den Küsten schweren Sturmböen, vereinzelt sowie auf exponierten Gipfeln auch orkanartigen Böen, siehe Grafik. /V pic.twitter.com/LoohvVZ3Z2 — DWD (@DWD_presse) April 2, 2022

Am Montag rechnen die DWD-Meteorologen mit Wolken, Regen, im Oberharz kommt es ab Montagmittag ab etwa 400 Meter zu Schneefall. Bis in die Nacht zum Dienstag steigt die Schneefallgrenze bis in die höchsten Harzlagen an. Bis dahin sind je nach Höhenlage 5 bis 15 Zentimeter Neuschnee wahrscheinlich.

Im Laufe des Montags werden kräftiger Wind, teils auch Sturmböen und auf dem Brocken Orkanböen erwartet. Die Temperaturen liegen im Harz bei einem bis fünf Grad, im Flachland bei bis zu neun Grad. Der Dienstag bleibt bewölkt, gelegentlich ist Regen möglich bei neun bis elf Grad. Auch der kräftige Wind bleibt der Vorhersage nach zunächst noch bestehen.

dpa

