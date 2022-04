„Gute Stube“: Bei Laura Budnik dürfen Pflanzen nicht fehlen

Ein bisschen Skandi, ein bisschen Boho und ganz viel Grün! Die junge Wirtschaftsrecht-Studentin Laura Budnik hat sich gemeinsam mit ihrem Partner eine kleine Wohlfühloase im westlichen Ringgebiet eingerichtet. Dabei ist sie in den letzten Jahren zu einer richtigen Pflanzenexpertin geworden und achtet darauf, dass niemand in ihrer Wohnung nasse Füße bekommt. Hören Sie rein: Gute Stube - Der private Dschungel

Handwerkliche Projekt als Ausgleich zum Büro-Alltag

„Im Vordergrund stand für uns auf jeden Fall die Gemütlichkeit. Das war das A und O. Unseren eigenen Stil haben wir dabei erst im Laufe der Jahre entwickelt. Mein Partner und ich haben beide eine Affinität für handwerkliche Projekte. Ikea-Möbel etwa gestalten wir gerne um und werten sie damit auf. Manchmal wagen wir uns auch an richtige Heimwerker-Projekte heran. Unsere Garderobe im Flur etwa ist selbstgestaltet. Die Holzteile säge ich dafür häufig bei meinen Eltern in der Hobbywerkstatt zurecht, bevor wir dann in der Wohnung alles zusammenbauen. Wir möchten beide auf jeden Fall schnell Ergebnisse sehen und manchmal wäre es dann vielleicht ganz gut, doch mit einem ausgetüftelten Plan an die Sache zu gehen. Bis jetzt hat es aber zum Glück trotzdem immer irgendwie funktioniert. Die handwerklichen Arbeiten sind für mich dabei auch ein guter Ausgleich zum Büro-Alltag. Neben dem Studium arbeite ich noch für ein Start-up und da tut diese Abwechslung zwischen Schreibtischstuhl und Werkbank auf jeden Fall gut.

„Gute Stube“ - zu Gast bei Laura Budnik „Gute Stube“ - zu Gast bei Laura Budnik Laura Budnik ist eine echte Expertin für Pflanzen. Im westlichen Ringgebiet in Braunschweig hat sie ihren eigenen kleinen Dschungel. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Pflanzenpflege nimmt viel Zeit in Anspruch

Generell sind uns bei der Gestaltung der Wohnung helle Töne, viel Holz und mittlerweile auch die Pflanzen wichtig. Als wir vor knapp dreieinhalb Jahren eingezogen sind, gab es nur ein zwei Pflanzen, die wir in die leeren Ecken gestellt haben – von einer Leidenschaft konnte man damals auf jeden Fall noch nicht sprechen. Mit Beginn der Corona-Pandemie ist – wie bei so vielen anderen auch – meine Leidenschaft zum Vorschein gekommen. Vermutlich auch, weil ich nicht mehr so viel rausgehen durfte und mir die Natur daher in die Wohnung holen wollte. Zu Hochzeiten konnten wir damals 60 bis 70 Pflanzen unsere Mitbewohner nennen. Das hat sich mittlerweile schon ein wenig reguliert. Die Pflanzenpflege hat dann doch recht viel Zeit in Anspruch genommen und ich habe mich von einigen Exemplaren trennen müssen.

Pflanzen melden sich von alleine, wenn sie Wasser benötigen

Mein Pflanzenregal im Wohnzimmer ist jetzt auf jeden Fall der Hingucker. Auch meine liebsten Stücke finden dort ihren Platz. Bei einer Online-Ersteigerung habe ich zum Beispiel zwei Ableger der Monstera Variegata ergattern können. Mit ihren herzförmigen Blättern und weißen Sprenkeln ist sie nicht nur richtig hübsch, sondern auch eine ziemlich edle Pflanze. Da bin ich wirklich stolz, dass es ihr bei mir so gut geht und sie schon so kräftig gewachsen ist. Aber auch die Forellen Begonie ist ein Schmuckstück. Bei ,nassen Füßen‘ ist sie jedoch schnell beleidigt und braucht daher viel Aufmerksamkeit.

Mein Wissen über die Pflanzen habe ich von Instagram. Dort gibt es einige große Accounts und man entdeckt auch immer wieder etwas Neues. Vieles muss man natürlich auch ausprobieren und schauen, wie die Luftfeuchtigkeit und Sonnenverhältnisse in der Wohnung sind. Mein größter Tipp ist aber auf jeden Fall, dass man nicht zu viel gießen sollte. Die Pflanzen zeigen einem von alleine, wenn sie Wasser benötigen.

Sie möchten noch mehr über die Einrichtung von Laura Budnik erfahren? Dann hören Sie doch in den Podcast zur Serie rein! „Gute Stube – der Wohnpodcast“: Bei Spotify, Apple-Podcast und in unserer E-Paper-App. Oder seien Sie selbst dabei und schreiben eine Bewerbungs-E-Mail mit einem Bild Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses an ida.wittenberg@funkemedien.de.

Protokoll: Ida Wittenberg

