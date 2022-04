So könnte Niedersachsen weitere Russland-Beziehungen kappen

Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine prüft das Land Niedersachsen die Schließung seiner Wirtschaftsvertretung in Moskau. Die Repräsentanz sei Anfang März angewiesen worden, sämtliche Akquisetätigkeiten und Kontakte zu russischen Unternehmen und staatlichen Einrichtungen einzustellen und sich auf die Unterstützung niedersächsischer Unternehmen zu beschränken, sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ am Mittwoch.

„Vor dem Hintergrund der laufenden Ereignisse prüft derzeit auch Niedersachsen die Kündigung des laufenden Vertrages.“ Für die Grünen im Landtag forderte Vizefraktionschef Christian Meyer die umgehende Abwicklung der Repräsentanz. Das sei als Verschärfung der Sanktionen notwendig, sagte er der Zeitung.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Niedersachsens Modeunternehmen New Yorker weiter in Russland aktiv

Große Empörung hat es kürzlich über die Eröffnung einer New Yorker Filiale der Braunschweiger Modekette in Moskau gegeben. Eine „Hall of Shame“ der Yale School of Mangement in den USA listet 128 Unternehmen auf, die in Russland „einfach so weitermachen wie bisher“. Dazu gehört auch New Yorker.

Deutschlands und Europas Handelsbeziehungen werden angesichts Russlands Angriffs auf die Ukraine derweil immer weiter eingeschränkt. Ukraine-Krieg- Video soll Gräueltaten in Butscha belegen.

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de