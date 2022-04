Tank von Erdgas-Auto explodiert – Mann verletzt

Beim Betanken eines Autos an einer Tankstelle im ostfriesischen Wittmund ist der Erdgastank des Wagens explodiert. Ein Mann, der das Auto betankte, sei leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Samstag. Er wurde ärztlich versorgt. Zwei Menschen, die während des Tankens im Wagen gesessen hätten, seien unverletzt geblieben - sie erlitten nach ersten Erkenntnissen wohl ein Knalltrauma. An der Tankstelle selbst entstand laut dem Polizeisprecher kein Schaden. Der Betrieb sei sofort über einen Notausschaltknopf eingestellt worden.

Die Tankstelle wurde geräumt. Feuerwehrkräfte rückten am Samstagvormittag an, um den Ort abzusperren, wie ein Feuerwehrsprecher des Kreisfeuerwehrverbandes sagte. Nach mehreren Stunden wurde die Sperrung laut Polizei am frühen Samstagnachmittag wieder aufgehoben. Angaben zum Hergang und zur Ursache waren zunächst nicht bekannt.

Hunderte Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen - 40 000 Euro Schaden

Unbekannte Täter haben aus der Lagerhalle eines Landhandels in der Gemeinde Vrees im Landkreis Emsland rund 300 Liter Pflanzenschutzmittel gestohlen. Die Polizei geht von einem Schaden von rund 40 000 Euro aus, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Demnach brachen die Täter mit Gewalt die Halle auf. Wie genau die Diebe die Flüssigkeit, die für den Einsatz in der Landwirtschaft bestimmt ist, wegschafften, ist nicht bekannt. Zu dem Einbruch kam es zwischen dem späten Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen. Die Polizei ermittelt wegen Einbruch und Diebstahl.

Unfälle bei Hagel und Glätte - Mehrere Menschen verletzt

Bei Unfällen durch Hagel sind am Samstag in der Region Osnabrück mehrere Menschen verletzt worden. Ein Kind erlitt nach Angaben der Autobahnpolizei schwere Verletzungen bei einem Unfall. Laut Polizei kam es auf der Autobahn 33 zu einem „extremen Hagelschauer“ und Glätte auf den Fahrbahnen. Zwischen den Anschlussstellen Hilter und Borgloh/Kloster Oesede ereignete sich demnach ein Unfall, bei dem zwei Autos beteiligt waren.

In einem Wagen saß eine Mutter mit vier Kindern, wie die Polizei mitteilte. Eines der Kinder sei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Beamten gab es in dem Bereich mehrere Unfälle in kurzer Zeit aufgrund von Hagel und dadurch entstandener Glätte. Details waren zunächst offen. Auf der Bundesstraße 214 zwischen Ankum und Schwagstorf geriet laut Polizei ein Auto aufgrund von Glätte durch Hagel ins Schleudern. Der Wagen habe sich überschlagen und sei auf einem Acker zum Liegen gekommen. Drei Menschen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.

dpa

