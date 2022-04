„Gute Stube“: Alten Schmuckstücken neues Leben verleihen

Braunschweig. Rosalie Schlichtmann wohnt mit ihrem Katzenverein in einer außergewöhnlichen Altbauwohnung im westlichen Ringgebiet.

Entdecken kann man in der Wohnung von Rosalie Schlichtmann im westlichen Ringgebiet jede Menge.

In jedem Winkel der Wohnung gibt es etwas zu entdecken. Pflanzen, Bilder, persönliche Gegenstände, besondere Möbelstücke: Die 25-jährige Rosalie Schlichtmann hat einen ganz eigenen Stil und jeder Quadratzentimeter der Wohnung spiegelt das auch wider.

Sie wollen von Rosalie Schlichtmann persönlich durch ihre Wohnung geführt werden?

„Gedacht habe ich mir bei der Einrichtung meiner eigenen vier Wände eigentlich gar nicht so viel. Ein Konzept gab es auf jeden Fall nicht. Meinen Stil würde ich aber als einen Mix aus Retro-Elementen mit vielen anderen Kombinationen von modern bis rustikal beschreiben. Quasi ein Mosaik aus verschiedenen Stilrichtungen. Und da Vintage-Teile sich besonders gut auf Flohmärkten und im Internet finden lassen, gehe ich genau dort gerne auf die Suche. Zieht ein neues Lieblingsstück ein, wird es auf jeden Fall auch in Szene gesetzt. Seit fünf Jahren wohne ich mittlerweile in verschiedenen WG-Kombinationen in dieser Wohnung. Jetzt gerade jedoch habe ich sie – gemeinsam mit meinen zwei Katzen – für mich allein und genieße es sehr. Vor allem, dass ich alles so einrichten kann, wie es mir gefällt. Das tut mir gerade sehr gut.

„Gute Stube“- zu Gast bei Rosalie Schlichtmann „Gute Stube“- zu Gast bei Rosalie Schlichtmann In der Wohnung von Rosalie Schlichtmann gibt es überall etwas zu entdecken. So sieht es in dem Altbautraum aus. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Inspiration sucht Rosalie Schlichtmann in Museen oder auf Reisen

Mit meinem ,Katzenverein’ muss ich aber doch ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich habe eine große Pflanzenleidenschaft, und muss darauf achten, dass diese nicht giftig sind. Und auch bei teureren fragilen Deko-Stücken bin ich eher vorsichtig. Ich habe schon länger ein Auge auf eine spezielle Designer-Glasvase geworfen, mir jetzt aber erstmal eine ähnliche aus Plexiglas gekauft – absolut Katzen sicher.

In der Küche spielt ein knalliges Orange die Hauptrolle

Inspiration hole ich mir auf verschiedenen Wegen. Ich bin viel bei Instagram und Pinterest unterwegs. Aber auch Reisen inspirieren mich stark. Im letzten Jahr etwa war ich für eine längere Zeit in Athen und habe dort eine Liebe für Marmor entwickelt. Aber auch die Museen der Region besuche ich gerne und sammle dort neue Ideen. Besonders in Kunstausstellungen lerne ich viel über gute Farbkombinationen. Apropos Farbe: Einer meiner liebsten Räume ist auf jeden Fall die Küche. Ich koche gerne und die Küche ist zum Glück so groß, dass hier auch alle meine Freunde Platz finden. Eine unverputzte Backsteinwand, orangefarbene Stühle, ein Kühlschrank im gleichen knalligen Farbton und der angrenzende Balkon sind auf jeden Fall meine Highlights in diesem Raum.

Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle

Auf Ikea-Möbelstücke versuche ich weitestgehend zu verzichten, oder schaffe sie mir wenn nur gebraucht an. Da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Und mir gefällt auch der Nachhaltigkeitsgedanke bei Second-Hand-Möbeln. Wenn ich etwas Neues kaufe, dann verkaufe ich auch häufig wieder etwas. Das ist doch ein toller Kreislauf und alte Schmuckstücke bekommen so die Chance auf ein neues Leben.“

Sie möchten noch mehr über die Einrichtung von Rosalie Schlichtmann erfahren?

Protokoll: Ida Wittenberg

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de