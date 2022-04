In Salzbergen, im Westen Niedersachsens, ist in der Ems eine Leiche aufgetaucht. Der Tote wird nun obduziert. (Symbolbild)

Polizei-News aus Niedersachsen Blaulicht in Niedersachsen: Sportbootfahrer findet Leiche in Ems

Nach dem Fund einer Leiche in der Ems bei Salzbergen hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Ein Sportbootfahrer hatte am Ostermontagabend den leblosen Körper in dem Fluss im Landkreis Emsland entdeckt und sofort die Einsatzkräfte verständigt. Die Feuerwehr barg den Körper des zunächst nicht identifizierten Mannes aus dem Wasser.

Die Staatsanwaltschaft habe eine Obduktion des Toten angeordnet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Hinweise auf eine Gewalttat gab es ihren Angaben zufolge zunächst nicht.

Westerstede: 19 Jahre alter Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt

Ein 19 Jahre alter Fußgänger ist in Westerstede im Landkreis Ammerland von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Unfall aus, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Die 26 Jahre alte Autofahrerin war demnach in der Nacht zum Dienstag auf einer Straße von Westerstede in Richtung Uplengen (Landkreis Leer) unterwegs, als der Fußgänger in Höhe eines Autohofes auf die Fahrbahn vor den Wagen lief.

Der 19-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und kam in eine Klinik. Die Polizei nahm Ermittlungen auf. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Aus Protest: Schwarzfahrer legt sich vor Zug auf die Gleise

Ein Schwarzfahrer hat sich vor einem Zug auf die Gleise gelegt und ihn am Abfahren gehindert. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, wurde der 28-Jährige am Montag aus einer Regionalbahn verwiesen, weil er keinen Fahrschein hatte. Nachdem der Mann den Zug im Bahnhof Mellendorf (Region Hannover) verlassen hatte, legte er sich laut Polizei aus Protest auf die Schienen.

Eine Streife der Landespolizei holte den Mann schließlich von den Gleisen. Gegen ihn wird nun wegen Erschleichens von Leistungen und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Der betroffene Zug verspätete sich demnach wegen des Vorfalls um 33 Minuten.

Betrunkener Mann radelt auf Standstreifen der Autobahn 1

Mit dem Fahrrad auf dem Standstreifen der Autobahn 1 ist ein Mann am Dienstag nahe Delmenhorst gefahren. Wie die Polizei mitteilte, gab der 24 Jahre alte Falschfahrer an, sich nach einer Feier verfahren zu haben. Er war auf dem Standstreifen der Autobahnfahrbahn in Richtung Münster in die entgegengesetzte Richtung unterwegs. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

dpa

