Zwei Schwerverletzte bei missglücktem Überholversuch in Dörverden

Bei einem misslungenen Überholversuch iauf der Landesstraße 200 in Dörverden (Landkreis Verden) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 39-Jähriger hatte am Donnerstag mit seinem Transporter zu einem Überholvorgang angesetzt, wie die Polizei mitteilte. Der vor ihm fahrende Trecker begann jedoch zeitgleich, nach links in einen Feldweg abzubiegen, und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrer eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Unter anderem mit einem Rettungshubschrauber wurden die schwer verletzten Männer in Krankenhäuser gebracht. Die L200 war für mehrere Stunden gesperrt. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen gab es nach Angaben der Polizei jedoch nicht.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

22-jähriger Autofahrer bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem leeren Tanklaster auf der Bundesstraße 213 bei Lingen (Ems) ist ein 22 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Lebensgefahr könne nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher. Das Auto war in der Nacht zum Freitag aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Lkw kollidiert. Zum genauen Unfallhergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Nach Angaben des Sprechers blieb der Lkw-Fahrer unverletzt.

Mehr Blaulicht-News aus Niedersachsen:

Eine Verletzte bei Wohnungsbrand - 200 000 Euro Schaden

Bei einem Wohnungsbrand im Hildesheimer Stadtfeld hat eine 77-Jährige eine Rauchvergiftung erlitten. Die Frau kam ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte. Das am Donnerstagnachmittag gemeldete Feuer griff demnach nicht auf angrenzende Häuser über, die Wohnung der 77-Jährigen war allerdings unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge liegt der Schaden bei rund 200 000 Euro. Auch die Polizei habe die Wohnung zunächst nicht betreten können, sagte der Sprecher. Nach Angaben der Feuerwehr hatte sich der Brand im Erdgeschoss des Einfamilienhauses ausgebreitet. Glutnester wurden per Wärmebildkamera erkannt und gelöscht.

Feuer in Stall und Wohnhaus in Herzlake - 700 000 Euro Schaden

Beim Brand eines Wohnhauses und eines Stalls im emsländischen Herzlake ist ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 700 000 Euro entstanden. Menschen und Tiere seien nicht in Gefahr gewesen, 25 Rinder seien unversehrt aus dem brennenden Stall gerettet worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag aus und griff auf ein angrenzendes Wohnhaus über. Der Stall sowie der Dachstuhl des Wohnhauses brannten komplett nieder, das Haus ist unbewohnbar. Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften und 20 Fahrzeugen am Brandort.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de