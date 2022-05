Tödlicher Verkehrsunfall – 22-Jährige starb nach Baumkollision

Eine 22-Jährige ist in der Nacht zu Sonntag in Melbeck (Kreis Lüneburg) bei einem Unfall tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Frau auf der Kreisstraße 10 von Melbeck nach Emden gefahren und in einer Kurve von der Straße abgekommen. Das Fahrzeug prallte anschließend gegen einen Baum. Die genaue Unfallursache ist bislang noch unklar.

Motorradfahrer starb bei Unfall im Emsland

Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht zum Sonntag von einem 24-Jährigen angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war der junge Mann mit seinem Kleintransporter in Richtung Sögel (Landkreis Emsland) unterwegs und fuhr auf den Motorradfahrer auf, der aus bislang ungeklärter Ursache auf der Straße stand.

Der 60-Jährige Mönchengladbacher wurde von seinem Motorrad geschleudert und erlag trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

dpa

