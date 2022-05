Maskierte wollen Sonderpostenmarkt mit Baseballschlager ausrauben

Zwei maskierte und bewaffnete Männer haben am Freitagabend einen Sonderposten-Markt in Alfeld (Landkreis Hildesheim) überfallen. Nach Angaben der Polizei vom Samstag hatten sie eine Schusswaffe dabei, einer der Täter soll einem Beschäftigten mit einem Baseballschläger gegen den Kopf geschlagen haben.

Jedoch hätten sie nicht bis in den Kassenraum vordringen können und seien schließlich geflohen. Außer einem Handy sei letztlich nichts geraubt worden, teilten die Beamten mit. Der verletzte Angestellte sei ins Krankenhaus eingeliefert worden, Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Geisterfahrerin auf der A29 von Polizei ausgebremst

Eine Geisterfahrerin ist auf der Autobahn 29 in Höhe Rastede (Kreis Ammerland) in der Nacht auf Samstag von der Polizei ausgebremst worden. Wie ein Sprecher der Polizei Oldenburg mitteilte, fuhren die Beamten mit Blaulicht und Sirene zunächst auf der Gegenfahrbahn parallel zum Auto der 39-Jährigen - um die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen und um Kontakt zu der Falschfahrerin aufzunehmen. Nach 23 Kilometern wendete die Frau, fuhr jedoch anschließend auf einen vor ihr fahrenden Streifenwagen auf. Verletzt wurde dabei niemand. Warum die Frau auf der falschen Fahrbahn fuhr, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Insgesamt waren fünf Streifenwagen im Einsatz.

Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Bei der Kollision seines Wagens mit einem entgegenkommenden Lastwagen ist ein Autofahrer am Freitagabend in der Nähe von Leer (Ostfriesland) gestorben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war der 50-Jährige in Richtung des Ortes Holtland unterwegs, als sein Fahrzeug aus unbekannten Gründen plötzlich auf die andere Straßenseite geriet. Der Autofahrer sei an seinen schweren Verletzungen gestorben, der Lkw-Fahrer habe sich bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Frontal-Crash und Folgeunfall: Fünf Verletzte bei Löningen

Fünf Menschen haben sich bei einem Unfall in der Nähe von Löningen (Kreis Cloppenburg) teilweise schwere Verletzungen zugezogen, eines der Opfer schwebt noch in Lebensgefahr. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte ein 60 Jahre alter Mann am Freitagabend auf der Bundesstraße 213 in Richtung Lastrup beim Überholen ein entgegenkommendes Auto übersehen. Sein Fahrzeug stieß frontal in den Wagen, in dem ein 32-Jähriger sowie dessen 31-jährige Beifahrerin saßen. Weniger später fuhr ein weiterer Pkw mit zwei Insassen in die Unfallstelle und überschlug sich den Beamten zufolge. Der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Bisherige Bilanz: eine lebensgefährlich, zwei schwer und zwei leicht verletzte Personen.

Gasalarm nach Kabelbrand bei Möbelzulieferer in Melle

Nach der Freisetzung größerer Mengen des giftigen Gases Kohlenmonoxid haben Feuerwehr und Polizei das Gelände eines Möbelzulieferers in Melle (Kreis Osnabrück) geräumt. Zuvor hatten in der Nacht zum Samstag Rauchmelder angeschlagen, nachdem es in einem Heizungsraum des Betriebs einen Kabelbrand gegeben hatte, wie ein Beamter am Samstag sagte. Beschäftigte des Herstellers von Holzfurnierteilen seien in Sicherheit gebracht, niemand sei verletzt worden.

