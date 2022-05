Auto erfasst Mann fast ungebremst – 28-Jähriger stirbt

Seelze. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag bei Hannover. Das 28-jährige Opfer aus Hannover kam ins Krankenhaus. Dort starb es am Freitag.

Ein Autofahrer hat in Seelze bei Hannover einen 28 Jahre alten Fußgänger mit seinem Wagen angefahren und wenig später im Krankenhaus gestorben. Der Fußgänger sei am späten Donnerstagabend unvermittelt auf die Straße getreten, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Wagen eines 51-Jährigen erfasste ihn fast ungebremst und schleuderte ihn in einen Straßengraben. Der 28-Jährige aus Hannover kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, am Freitag starb er. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt gegen den 51-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Betrunkener Radfahrer will Diebstahl melden – und kassiert Anzeige

Ein betrunkener Radfahrer hat bei der Bundespolizei in Hannover eine Anzeige wegen Diebstahls stellen wollen – und dann selbst eine Strafanzeige kassiert. Der 50-Jährige habe am frühen Donnerstagmorgen gemeldet, dass ihm die Geldbörse und sein Smartphone im Hauptbahnhof gestohlen worden seien, teilte die Bundespolizei am Freitag mit. Die Beamten merkten allerdings schnell, dass der Mann betrunken war, ein Atemalkoholtest ergab immerhin 2,32 Promille. Der betrunkene Mann sagte, er sei mit dem Fahrrad zur Wache gefahren. Dann machte er einen Rückzieher: er wollte gehen und doch keine Anzeige aufgeben.

Dafür war es zu spät: Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Außerdem entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Ab 1,6 Promille im Blut drohten empfindliche Strafen, warnte die Polizei. Seine Anzeige wegen Diebstahl gab der 50-Jährige schließlich doch noch auf. Den Heimweg allerdings musste er zu Fuß antreten.

Unbekannte sprengen im Kreis Osnabrück Geldautomaten – zwei Verletzte

Unbekannte Täter haben in einer Bankfiliale in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück einen Geldautomaten gesprengt. Es habe zwei Sprengungen kurz hintereinander geben, zwei Anwohner seien mit Rauchvergiftungen zwischenzeitlich ins Krankenhaus gekommen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Die Sprengungen beschädigten den Innenraum der Bankfiliale mit dem Selbstbedienungsterminal stark, der Schaden am Gebäude beläuft sich Schätzungen zufolge auf 350.000 Euro. Die Stadtwerke stellten sicherheitshalber Strom und Gas ab. Unklar war zunächst, ob die Täter Geld erbeutet hatten.

Die Unbekannten flüchteten in einem dunklen Auto in Richtung Süden. Die Polizei verfolgte den Wagen, verlor ihn nach dem Passieren der nordrhein-westfälischen Landesgrenze wegen der hohen Geschwindigkeit aber aus den Augen.

