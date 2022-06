„Gute Stube“: Ein bienenfreundlicher Balkon in Braunschweig

Braunschweig. Das Summen der Bienen und der Blick in die Ferne: Zwei Dinge die Julia Meyer auf ihrem Balkon in Braunschweig nicht mehr missen möchte.

Über den Dächern Braunschweigs genießt Julia Meyer morgens bei strahlendem Sonnenschein gerne mal ihren Kaffee. Von ihrem Balkon aus hat die 29-Jährige einen herrlichen Blick in die Ferne – in einer Stadt wie Braunschweig ein super Ausgleich zum Trubel. Ihr persönlicher Rückzugsort, der noch einen weiteren Vorteil bietet: Die kleine 45 Quadratmeterwohnung wird im Sommer durch ein Zimmer erweitert und dank eines riesigen Panorama-Fensters wirkt die Wohnung auch an kühleren Tagen großzügig und lichtdurchflutet. Warum ihr ein bienenfreundlicher Balkon wichtig war und wo sie sich beraten lässt, das verrät die junge Frau im Gespräch.

Eine Wohnung im nordischen Stil

„Die Wohnung ist relativ klein und daher habe ich bei der Inneneinrichtung versucht, alles sehr hell zu halten. An Farben habe ich mich eher weniger herangetraut, da ich Sorge hatte, dass dann alles sehr beengt wirkt. Mir gefällt der Boho-Stil mit nordischen Elementen sehr gut. Weiß und Beige-Töne mit viel Holz dominieren daher in meinen vier Wänden.

„Gute Stube“ - zu Gast bei Julia Meyer „Gute Stube“ - zu Gast bei Julia Meyer Julia Meyer hat sich einen bienenfreundlichen Balkon angelegt. So wohnt die 29-Jährige in Braunschweig. Foto: Sebastian Priebe/regios24

Dank des großen Panorama-Fensters ist es aber zum Glück auch sehr hell. Das war übrigens auch der entscheidende Faktor für die Wohnung. Als ich sie besichtigt habe, hat mich das und der Ausblick sofort überzeugt. Der vierte Stock, die Südseite und das große Fenster bedeuten aber auch, dass es im Sommer recht warm wird. Es hat also alles Vor- und Nachteile.

Bienenfreundlich ist das Stichwort auf dem Balkon

Meine große Leidenschaft sind Pflanzen – auch wenn ich mich an dieses neue Hobby immer noch heran taste und gefühlt jeden Tag etwas Neues lerne. Jetzt habe ich ja den großen Balkon und da wollte ich unbedingt auch Grün drauf bringen. Um der Natur etwas zurückzugeben, sollte es natürlich und bienenfreundlich sein und so fing die Pflanzenrecherche an. Denn, nicht alles, was blüht ist bienenfreundlich. Zum Teil sind die Blüten so klein, dass eine dicke Biene da gar nicht reinpasst.

Zum Glück war die Suche recht leicht – in den meisten Gärtnereien wird diese Info bereits auf den Pflanzenschildern ausgewiesen. Viele Kräuter sind zum Beispiel bienenfreundlich. Rosmarin und Lavendel durften daher auch bei mir einziehen und in Zauberschnee habe ich mich auch verliebt. Die filigranen weißen Blüten sehen wunderschön aus und seine ungefüllten, einfach gebauten Blüten machen es Insekten leicht, an Pollen und Nektar zu kommen.

Wildbienen und Schmetterlinge fühlen sich wohl

Und die Organen-Minze ist mein absoluter Favorit. Sie duftet nicht nur, sondern ist als Tee auch superlecker und steht bei Schmetterlingen und Wildbienen hoch im Kurs.

Inspirieren lassen habe ich mich dabei in der Klostergärtnerei Riddagshausen. Die kann ich auf jeden Fall für einen Ausflug empfehlen. Das einzige, was mir jetzt noch auf dem Balkon fehlt, ist ein großes Teelicht, um die Sommernächte mit Freunden hier richtig genießen zu können.“

Protokoll: Ida Wittenberg

