Volle Züge und Autobahnen: So ist die Lage in Niedersachsen

Hannover. Die Reisewelle zum langen Wochenende hat begonnen. Wie sieht es auf den Autobahnen und in den Zügen in Niedersachsen aus? Ein Überblick.

Für viele Pfingsturlauber hat die Reise am Freitag mit einem Stau auf der Autobahn begonnen. In Niedersachsen mussten vor allem auf der A1 in Richtung Norden lange Wartezeiten in Kauf genommen werden. Dort staute sich der Verkehr etwa im Hamburger Großraum zwischen der Anschlussstelle Seevetal-Hittfeld und der Anschlussstelle Ahrensburg zeitweise auf mehr als 25 Kilometer, wie der ADAC mitteilte.

A39 teilweise gesperrt

Auch zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Uphusen/Bremen-Mahndorf gab es einen Stau von elf Kilometern, zwischen Bramsche und Holdorf waren es 13 Kilometer. Der ADAC rechnet auch am Samstagvormittag sowie am Pfingstmontag mit starken Verkehrsbehinderungen.

In der Region rund um Braunschweig ist die Verkehrslage am Freitagnachmittag noch ruhig. Auf den Autobahnen A2, A39 und A36 liegen laut der Verkehrsmanagementzentrale derzeit keine Unfälle oder Staus vor. Auf der A39 zwischen Flechtorf und Kreuz Wolfsburg/Königslutter in Richtung Braunschweig besteht jedoch aktuell Gefahr durch eine Ölspur sowie ein defektes Fahrzeug auf dem Standstreifen. Eine Fahrspur ist gesperrt.

Regionalzüge im Norden überfüllt

Der beginnende Pfingstreiseverkehr hat in Niedersachsen und Bremen auch für überfüllte Regionalzüge gesorgt. Am Freitagnachmittag meldete die Deutsche Bahn für mehrere Züge auf Twitter eine außergewöhnlich hohe Auslastung. „Mitfahrt kann nicht garantiert werden. Fahrradmitnahme nicht möglich“, hieß es. Betroffen waren vor allem Züge zwischen Hannover und der Nordseeküste.

Aber auch ein Zug von Bremerhaven nach Osnabrück habe in Bremen wegen Überfüllung eine längere Pause einlegen müssen, sagte ein Bahnsprecher. Schaffner und Bundespolizisten seien von Waggon zu Waggon gegangen, um Passagiere zum Umsteigen auf andere Züge zu überreden. Der Sprecher äußerte sich nicht zur Frage, ob der Ansturm auf das neue 9-Euro-Ticket zurückzuführen sei. Er riet Fahrgästen, sich über die Auslastung der geplanten Verbindung zu informieren und notfalls auf Alternativen auszuweichen.

