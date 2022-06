Zwei Motorradfahrer bei Kollision mit Auto in Brinkum verletzt

Brinkum. Von diversen Unfällen in Niedersachsen berichtet die Polizei am Samstag. Unter anderem wurden Rad- und Motorradfahrer teils schwer verletzt.

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Brinkum bei Leer in Ostfriesland verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hat ein Autofahrer die beiden entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, als er links abbiegen wollte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Bei dem Zusammenstoß am Samstagvormittag wurde ein 59 Jahre alter Motorradfahrer schwer und eine 57-Jährige Motorradfahrerin leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der 33 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Er wollte von der Bundesstraße 436 auf eine Auffahrt zur Autobahn 28 abbiegen. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Autofahrerin missachtet rote Ampel - zwei Radfahrer verletzt

Eine 23-jährige Autofahrerin hat in Oldenburg einen Unfall mit zwei verletzten Radfahrern verursacht. Sie war am Freitag bei Rotlicht mit ihrem Wagen auf eine Kreuzung gefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dort kollidierte sie mit einem 27-jährigen Radfahrer, der bei grün die Kreuzung überqueren wollte.

Beim Sturz stieß dieser dann mit einem weiteren Radfahrer und einem E-Scooter-Fahrer zusammen - beide stürzten ebenfalls. Der 27-Jährige verletzte sich schwer, der 14 Jahre alte andere Radfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Nach dem Unfall war die Huntestraße in der Oldenburger Innenstadt für etwa eine Stunde voll gesperrt.

Auto kracht gegen Baum - Fahrerin schwer verletzt

Eine Autofahrerin ist in Bramsche (Kreis Osnabrück) mit ihrem Wagen gegen einen Baum gekracht und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Warum das Fahrzeug der 22-Jährigen in der Nacht auf Samstag von der Straße abkam, war laut einer Polizeisprecherin zunächst unklar. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

250 000 Euro Schaden bei Feuer in Autowerkstatt in Hannover

Bei einem Feuer in einer Autowerkstatt in Hannover ist ein Schaden von rund 250 000 Euro entstanden. Insgesamt wurden elf Fahrzeuge, die in einem Innenhof der Werkstatt und in einer Halle abgestellt waren, durch die Flammen zerstört oder beschädigt, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die rund 40 Rettungskräfte konnten verhindern, dass die Flammen in der Nacht zum Samstag auf die gesamte Werkstatt und ein angrenzendes viergeschossiges Wohngebäude übergriffen. Das Wohnhaus ist allerdings vorerst nicht mehr bewohnbar. 15 Mieter kamen laut Feuerwehr bei Bekannten und Verwandten unter. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Brandursache auf.

Einkaufszentrum in Bremen nach Bombendrohung evakuiert

Nach einer Bombendrohung ist ein Einkaufszentrum im Bremer Stadtteil Gröpelingen evakuiert worden. Der größere Polizeieinsatz laufe bereits seit dem Samstagmorgen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei war mit Einsatzkräften an dem Gebäude. Das Gebäude wurde abgesperrt. Einzelheiten nannte der Sprecher mit Verweis auf den laufenden Einsatz nicht. Auf Twitter rief die Polizei dazu auf, den Bereich zu meiden.

Polizeimeldungen aus unserer Region

