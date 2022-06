Hitzewelle - Über 30 Grad am Wochenende in Niedersachsen

Emden. An diesem Wochenende kommt der Hochsommer. An der Nordsee werden viele Gäste erwartet. Aber auch in unserer Region ist Abkühlung möglich.

Hitzewelle am Wochenende Bis zu 34 Grad in Niedersachsen – an der Küste wird es voll

Ein kühles Getränk an der Strandbar schlürfen oder die Seele baumeln lassen im Strandkorb: Die Tourismusbetriebe an der Nordseeküste stellen sich zum ersten großen Sommerwochenende in Niedersachsen auf einen Schwung von Tagesurlaubern ein. „Das gute Wetter beflügelt grundsätzlich die Nachfrage“, sagte die Sprecherin der Ostfriesland Tourismus Gesellschaft, Wiebke Leverenz.

Bei Sonnenschein und Hitze seien vor allem Aktivitäten am Wasser gefragt. An den Stränden und an den Strandbars in Emden, Neuharlingersiel oder Dangast dürfte es daher voll werden, sagte Leverenz.

Badeseen rund um Braunschweig und Wolfsburg

Wer bei der Sommerhitze Abkühlung braucht, wird allerdings auch in der Region rund um Braunschweig und Wolfsburg fündig. Zahlreiche Badeseen finden Sie hier in unserer großen Übersicht mit Karte. Einige davon werden von der DLRG bewacht. Im Interview haben wir uns von einem DLRG-Experten erklären lassen, was beim Badespaß im See zu beachten ist.

An der Küste wird es laut der Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) allerdings nicht ganz so heiß wie im Süden Niedersachsens. Im südlichen Emsland, um Osnabrück und Göttingen erwarten die Meteorologen hochsommerliche Temperaturen von bis zu 34 Grad. An der Elbe werden bis zu 30 Grad erreicht, an der Küste bleibt es mit bis zu 23 Grad kühler.

Sonntag lässt die Hitze schon wieder nach

Im Norden sind später zudem auch Wolken unterwegs, aus denen es auch tröpfeln kann. Am Sonntag soll die Hitze dann laut Prognose schon wieder nachlassen - das Thermometer erreicht dann nur noch Höchstwerte bis 29 Grad im Süden Niedersachsen. Teilweise ist in Deutschland der Temperatursturz noch stärker. So reagiert der Körper auf einen Kälteeinbruch.

Einer Abkühlung in der Nordsee oder in Niedersachsens Badeseen steht bei der Hitze kaum etwas im Weg. Die Wasserqualität ist nach Angaben des Landesgesundheitsamtes an den meisten Badestellen im Land ausgezeichnet bis gut. Lediglich am Lünner See zwischen den Städten Lingen und Rheine im Emsland gilt aktuell an einer Stelle ein Badeverbot, da dort vermehrt giftige Blaualgen vorkommen.

