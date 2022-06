AfD beendet Bundesparteitag vorzeitig im Streit

Der Bundesparteitag der AfD in Riesa ist inmitten bitterer Auseinandersetzungen vorzeitig beendet worden. In einer Debatte um eine Europa-Resolution verweigerten sich die Delegierten lange den Vorschlägen des Spitzen-Duos, Tino Chrupalla und Alice Weidel, ehe sie den Text schließlich doch an den Bundesvorstand überwiesen.