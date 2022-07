Tödlicher Unfall in Niedersachsen: Autofahrer überschlägt sich

Bei einem Unfall in Vrees im Emsland ist ein Autofahrer nach links von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.

Der Mann kam bei dem Crash am Samstagmorgen ums Leben, wie die Polizei in Osnabrück mitteilte. Die Bergungsmaßnahmen auf der Kreisstraße 22 in der Ortschaft dauerten am Vormittag an.

Lesen Sie weitere Nachrichten:

Brennender Kühlschrank verursacht hohen Schaden in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Esterwegen (Emsland) ist ein Sachschaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Bewohner wurde bei dem Feuer in der Nacht auf Samstag nicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen setzte ein defekter Kühlschrank ein Zimmer im Obergeschoss des Wohnhauses in Flammen. Die betroffene Wohnung könne vorerst nicht betreten werden.

Hund auf Autobahn in Oldenburg sorgt für Verkehrsbehinderungen

Ein Hund auf der Autobahn 28 in Oldenburg hat am Freitag für Verkehrsbehinderungen und Stau gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, lief die hellbraune Husky-Hündin Lija über beide Fahrspuren. Zahlreiche Verkehrsteilnehmer meldeten sich bei der Polizei und teilten den Standort des Tieres mit. Einsatzkräfte versuchten erfolglos, die Hündin einzufangen. Das Tier verließ letztlich die Autobahn. Da sich die Hundehalterin bei der Polizei meldete, wurde ihr mitgeteilt, wo Lija zuletzt gesehen wurde. Bis zum frühen Abend hatte die Polizei aber noch keine Mitteilung, ob die Husky-Hündin wieder zu Hause war.

dpa

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de