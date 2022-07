Trafo digital: Die Zukunft von „Creative Spaces“ in Niedersachsen

Einen „Hub für Hubs“ – das soll die neue Initiative „Trafo.digital“ schaffen, die im Rahmen einer Kickoff-Veranstaltung gemeinsam mit dem Land Niedersachsen an den Start gegangen ist. Stefan Muhle, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, überreichte passend dazu einen Förderbescheid in Höhe von 190.000 Euro.

„Mit Trafo.digital wollen wir eine Sammelstelle schaffen, eine Anlaufstelle für hybride Orte aus ganz Niedersachsen“, skizziert Enes Akdeniz, Projektleiter des neuen Vorhabens. Gemeinsam mit dem Land Niedersachsen und ihrem Team hat die Familie Heß, Betreiberin des Trafo Hubs, nun an dem Projekt gearbeitet – nun ist es angelaufen. „Es geht darum Wissen zu teilen und mit einer Vorbildfunktion andere Akteur:innen zu inspirieren“, merkt Akdeniz an.

Im Jahr 2018 hat der Trafo Hub seine Türen aufgemacht. Seitdem hat sich nicht nur der Ort als solcher weiterentwickelt – eine Mischung aus Creative Space, Coworking und Raum für Veranstaltungen – er hat auch viele angesprochen, die in ihren jeweiligen Städten ähnliche Konzepte auf den Weg bringen wollen. „Wir werden oft gefragt: Wie habt ihr den Trafo entwickelt? Wie lässt sich der Gedanke auf andere Städte und Räume adaptieren?“, so Mitbetreiber Dr. Henrik Heß. Mit anderen Städten sei das Trafo-Team bereits länger im Gespräch – das Interesse sei groß. Dr. Heß: „Mit der neuen Initiative geben wir diesen Anfragen nun eine Plattform. Schaffen einen Hub für Hubs.“

Mit innovativer Kraft und Tatendrang

Dabei werden vor allem drei Interessentengruppen angesprochen: Die Politik und Verwaltung, die Eigentümer sowie Nutzer:innen solcher (potentiellen) Orte. Dabei zahlen derartige konzeptionelle Ansätze auf viele große Fragen der Stadtentwicklung ein: etwa sich stark verändernde Innenstädte, den demographischen Wandel und auch die Zugänglichkeit zu Digitalisierungsthemen. „Da gilt es die Bürger:innen an die Hand zu nehmen“, so Heß. Das Land Niedersachsen unterstützt das Projekt indes nicht nur finanziell, sondern war auch in der Konzeptionierung ein wesentlicher Sparringspartner. Damit verbunden die Empfehlung des Trafo Hubs: „Sprecht das Land an, initiiert Kooperationen.“ Technischen Support bei der Entwicklung der zugehörigen Website und Plattform gab es von der biqx GmbH aus Braunschweig. Die Modular One GmbH aus Gießen, die beispielsweise Digitalisierungsprozesse in der Baubranche begleitet.

Stadtrat Dr. Tobias Pollmann, Digitalisierungsdezernent bei der Stadt Braunschweig, lobt das neue Projekt: „Es zeigt auf – Braunschweig ist ein Standort für kreative Köpfe. Hier wird deutlich wie viel innovative Kraft hier wirkt und welcher Tatendrang vorhanden ist.“ Insbesondere bei digitalen Prozessen sei es wesentlich, dass Hand in Hand zusammengearbeitet wird. „Da hat jemand vielleicht schon genau das entwickelt worüber ein anderer anfängt nachzudenken.“ Auch Staatssekretär Muhle freut sich über TRAFO.digital: „Bedingt meines Jobs lerne ich viele spannende Orte in Niedersachsen kennen. Was ich dabei sagen kann: Der TRAFO ist ein besonderer. Er lebt ganz speziell von all den Menschen, die ihn mit ausgestalten und entwickeln.“ Die Stadt Braunschweig befinde sich ohnehin in einer eindrucksvollen Entwicklung.

Klar sei auch, dass Politik und Verwaltung manch Herausforderung gar nicht alleine lösen können. Es brauche Impulse von außen. „Deswegen sind solche Initiativen so wichtig“, fügt Muhle hinzu.

