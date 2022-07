Schwerbehindertenausweis kann künftig online beantragt werden

Schwerbehindertenausweise können in Niedersachsen künftig online beantragt werden. Das teilte das Sozialministerium in Hannover am Dienstag mit. Dies gilt demnach ebenfalls für weitere Vorgänge, etwa wenn ein Antrag auf Feststellung einer Behinderung eingereicht werden soll. In einer zweimonatigen Testphase konnten die Leistungen bereits online beantragt werden – in dieser Zeit seien es mehr als 2500 Anträge gewesen.

Diese Umsetzung ist Teil des bundesweiten Onlinezugangsgesetzes, mit dem Verwaltungsleistungen digitalisiert werden und Behördengänge so erspart werden sollen. Laut Ministerium stellt der Bund dafür drei Milliarden Euro zusätzlich zur Verfügung, wovon Niedersachsen etwa 90 Millionen erhält.

dpa

