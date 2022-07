Niedersachsen: Lkw-Fahrer stirbt nach Auffahrunfall auf der A1

Bramsche. Ein 60-Jähriger ist in der Nacht zu Mittwoch ungebremst in einen stehenden Lastwagen gefahren. In Hildesheim trat Gas in einem Mehrparteienhaus aus.

Auf einem Parkplatz an der A1 im Kreis Osnabrück ist ein Mann in der Nacht zu Mittwoch gestorben. Der Lkw-Fahrer war einem anderen Lastwagen aufgefahren. (Symbolbild)

Bei einem Auffahrunfall auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 bei Bramsche im Landkreis Osnabrück ist ein Lkw-Fahrer tödlich verletzt worden. Der 60-Jährige sei in der Nacht zu Mittwoch ungebremst mit seinem Sattelzug gegen einen weiteren Lastwagen geprallt, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei.

Das zweite Fahrzeug habe aufgrund einer Panne mit eingeschaltetem Warnblinker auf der Zufahrt zum Parkplatz gestanden. Warum der 60-Jährige dies übersah, blieb zunächst unklar. Das Führerhaus seines Lastwagens wurde durch den Aufprall zerstört, der Mann starb noch an der Unfallstelle. Nach Angaben des Polizeisprechers wurde der Fahrer des anderen Lkws schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Unfall geschah gegen 2.20 Uhr. Die A1 war auch Stunden später in Richtung Münster wegen der Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Landkreis Harburg: Mähdrescher geht in Flammen auf – sechs Hektar Feld brennen

Ein Feuer auf einem sechs Hektar großen Feld in Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg hat am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Mähdrescher war am Nachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geraten, woraufhin sich das Feuer ausbreitete, wie ein Sprecher der Polizei am Abend mitteilte.

Mehrere Hektar eines Feldes in der Gemeinde Neu Wulmstorf im Landkreis Harburg stehen am Dienstagnachmittag nach einem Mähdrescherbrand in Flammen. Foto: Joto / dpa

Etwa 80 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren demnach im Einsatz und verhinderten, dass die Flammen auf einen angrenzenden Wald übergriffen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an.

Hildesheim: Drei Verletzte in Wohnhaus mit mutmaßlicher Kohlenmonoxid-Vergiftung

Nach einem Gasaustritt in einem Mehrparteienhaus in Hildesheim sind drei Menschen verletzt worden. Sie hätten am Dienstagabend vermutlich eine Kohlenmonoxid-Vergiftung erlitten, teilte die Feuerwehr mit. Rettungskräfte wurden demnach in der betroffenen Wohnung von ihrem Kohlenmonoxid-Warngerät gewarnt. Eine bewusstlose und zwei noch ansprechbare Personen seien ins Freie gerettet und erstversorgt worden.

Sowohl das betroffene als auch die angrenzenden Mehrparteienhäuser seien anschließend von der Feuerwehr geräumt worden. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Wie es zu dem Gasaustritt gekommen ist, sei derzeit noch unklar.

Das geruchs- und farblose Kohlenmonoxid hindert den Körper an der Sauerstoffaufnahme. Bereits kleine Mengen können zu Bewusstseinstrübungen, Bewusstlosigkeit oder zum Tod führen.

Mann mit Schusswaffe überfällt Tankstelle in Wilhelmshaven

Ein bewaffneter Mann hat in der Nacht zum Mittwoch eine Tankstelle in Wilhelmshaven überfallen und ist geflüchtet. Unter vorgehaltener Schusswaffe habe der Täter eine 56-jährige Mitarbeiterin aufgefordert, ihm den Kasseninhalt auszuhändigen, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen habe er jedoch vermutlich nur einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Die Ermittlungen laufen.

Kreis Diepholz: Heuballenpresse und Traktor brennen – 500.000 Euro Schaden

Beim Brand einer Heuballenpresse und eines Traktors auf einem Getreidefeld in Syke im Landkreis Diepholz ist ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer am Dienstagabend niemand, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte. Die Flammen breiteten sich auch auf das Getreidefeld aus. Die Feuerwehr war mit 20 Fahrzeugen im Einsatz.

140.000 Euro Schaden bei Brand eines Schuppens in Bramsche

Beim Brand eines als Lagerfläche genutzten Holzschuppens in Bramsche im Landkreis Osnabrück ist Schätzungen zufolge ein Schaden von etwa 140.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Schuppen brannte in der Nacht völlig aus. Zwischenzeitlich griffen die Flammen auf den Giebel eines Pfarrheims der katholisches Kirchengemeinde und die Garage eines an das Grundstück angrenzenden Wohnhauses über. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

